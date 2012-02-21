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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 09:37 BJT

〔香港股市〕恒生指数几近开平,金融类股上涨

路透香港2月21日电---香港股市周二几近开平,金融类股的涨势盖过了资源类股的弱势,不过其涨势料受到技术图上阻力位的抑制.

恒生指数.HSI开盘小涨0.04%,报21,434.31点.恒生国企指数.HSCE开高0.14%,报11,685.63点.(完)

--编译 侯向明;审校

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