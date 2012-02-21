〔中国个股〕万科主席料中央将微调房地产政策,以鼓励正常消费

路透香港2月21日电---中国大型房地产商--万科企业(000002.SZ)200002.SZ主席王石周二表示,相信中央今年在压房价的同时,房地产调控会微调,以鼓励正常的消费.

他在港出席一论坛时并称,其本人赞成中央政府严厉地控制房地产,因为若按以往的速度发展下去,房地产市场会出现问题.

"现在把房地产价格抑制住,楼市可能会软着陆;如果不控制,中国会非常糟糕."王石说.

他并指,虽然现在中国的房企很痛苦,但要比日本房地产泡沫爆破之後情况好得多.

"但是(假如)我们(泡沫)真的破了,我们是没有日本那种承受能力的."王石表示.

他相信,中央政府在压房价的同时,房地产政策会微调,会鼓励正常消费.由於房地产和其他行业不一样,市场比较分散,所以只要够专注,即使小型房地产商也能有生存空间.

此前,安徽芜湖市出台微调政策,购自住普通商品房免契税获补贴,但随後宣布微调政策暂缓执行.新华社亦发表文章称,中国房地产市场正进一步向调控预期的方向变化,房价"过快上涨"已得到遏制,但"合理回归"仍须加力.[ID:nCN1399492] (完)