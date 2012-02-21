香港已公布经济指标--2012/2/21

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年1月 综合消费物价指数(CPI) +6.1 +5.7 +3.4 2012年1月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.4 +5.3 +3.6 2011年12月 零售值 +23.4 +23.5 +18.6 2011年12月 零售量 +17.1 +16.9 +16.0 2011年第四季 本地生产总值(GDP) +3 +4.3 +6.6 -------------------------------------------------------------------------------- *失业率 11年11月-12年1月 11年10-12月 10年11月-11年1月 3.2% 3.3% 3.8% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2011年12月 贸易赤字/盈余 -48.9 -44.11 -43.54 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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