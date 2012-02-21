〔香港数据〕11-1月失业率微降至3.2%,未来数月或有上升压力

路透香港2月21日电---香港政府周二公布,2011年11月至2012年1月的失业率为3.2%,较上一季微降0.1个百分点;惟劳工需求在短期内可能会转弱,而失业率在未来数月或有上升压力.

期内就业不足率则由10-12月的1.4%微升至1.5%.

政府新闻稿指出,受惠於农历新年期间商业活动畅旺,劳工需求进一步增加,而现时的失业率水平显示整体劳工市场仍处於全民就业状态,青少年就业亦持续改善.

不过劳工及福利局局长张建宗在声明中并称,随着商业活动於农历新年假期後回落,加上雇主一般会在年初检讨人手编制,劳工需求在短期内可能会转弱."此外,欧元区主权债务危机仍然持续困扰着全球经济,香港的出口表现在短期内难有起色.故此,失业率在未来数月可能会有上升压力."

失业率(%) 就业不足率(%)

11年11月-12年1月 3.2* 1.5*

11年10-12月 3.3 1.4

11年9-11月 3.4 1.5

11年8-10月 3.3 1.6

11年7-9月 3.2 1.7

11年6-8月 3.2 1.8

11年5-7月 3.4 1.7

11年4-6月 3.5 1.8

11年3-5月 3.5 1.9

11年2-4月 3.5 1.9

11年1-3月 3.4 1.8

10年12月-11年2月 3.6 1.7

10年11月-11年1月 3.8 1.8 (完)

注: *初步数据

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