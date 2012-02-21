《香港个股焦点》中国电信"引凤入巢",惟iPhone高补贴料打压盈利增长

* 中国电信3月9日起销售iPhone 4S

* 手机高补贴料打压短期盈利表现

* 分析师对新增iPhone用户数量预测现分歧

* 仅靠iPhone并不能在3G赛跑中获胜

记者 黄运涛/李千仪

路透香港2月21日电---中国规模最小的电信营运商--中国电信(0728.HK)正式宣布与苹果(AAPL.O)达成销售iPhone4S的协议,"引凤入巢"之举将为其吸引高端用户增加筹码.不过市场普遍担心,高额的手机补贴和营销支出将打压公司短期内的利润表现.

中国电信周二称,将於3月9日起销售iPhone 4S,客户最早在3月2日即可在线预订,此举将打破目前中国联通(0762.HK)一家"独食"苹果的局面,成为苹果在中国的第二家合作运营商.

"高额的手机补贴对它今年的盈利表现会有比较大的压力,我们预计要从明年起,(iPhone)才会对它的业绩有比较明显的提升."元大证券驻香港分析师Kelvin Ho对路透表示.元大证券昨日发布的一份报告对中国电信的评级是"买入",目标股价5.30港元.

市场预测,去年中国电信的手机补贴约为150亿元人民币.中国电信在接受路透电话查询时,没有对今年手机补贴金额和增长幅度提供更多细节.

申银万国分析师Jim Tang持类似观点,"当初联通积极补贴iPhone用户,导致2010年底至2011年初利润率大幅受压,因此我们并不认为iPhone能在2012年给中国电信业绩带来显着提升."他在一份报告中称.

中国联通曾因受累于3G手机补贴成本大幅攀,在去年第一季净利同比锐减86.5%.[ID:nCH0107000]

中国电信自己亦对未来短期盈利发出了"预警".

"随着iPhone 4S的推出,中国电信将适当加大营销投入,以促进移动业务发展.预计将对本公司短期利润带来压力,但对於本公司的长期持续增长和价值创造将发挥重要的促进作用."公司发布在港交所的公告称.

据汤森路透Thomson One Analytics显示,市场预测中国电信2012年净利将同比增长约10%,低於2011年16%的增速;32位分析师对中国电信的平均目标股价约为5.2港元.

受即将开卖iPhone 4S消息影响,中国电信早盘初段一度升逾2%,香港时间11:50分时报4.47港元,上涨1.13%,表现好於中国联通和中国移动(0941.HK),大盘恒生指数.HSI则下跌0.4%.

**能吸引多少iPhone用户?**

各家投行对中国电信新增iPhone用户的数量预测分歧颇大,预测区间落在140万-400万之间.

美林美银此前预计,中国电信平均每月将卖出20万部iPhone;摩根斯坦利则预测,中国电信2013年新增200-400万iPhone用户.

"我的预测可能比较保守,我想今年和明年中国电信总共会吸引300万iPhone用户."Kelvin Ho说.

截至今年1月末,中国电信的移动用户总数升至1.3亿户,其中3G用户为3,870万户.

中国联通此前是苹果在内地的唯一合作运营商,但从来没有披露过其iPhone用户数量,分析师估计在300万左右.

而对於中国移动,可能要等到今年底或2013年,苹果才会推出能搭配其网络技术(TD-LTE)的iPhone.不过.中移动高层多次在公开场合透露,在其网络上使用2G服务的iPhone用户已超过1,000万.

**仅靠iPhone并不能在3G赛跑中获胜**

随着智能手机的普及,非iPhone用户的获取成本有望逐渐下降.类似iPhone的高端手机在中国的渗透率仍较低,即使三家运营商都推出iPhone,市场的需求仍有限,中国三大运营商亦开始将更多精力放在中低端用户上.

以给电信运营商定制手机起家的两家中国手机出货大厂--华为[HWT.UL]和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK),其生产的大部分手机售价在千元人民币,这对中国三家电信运营商具有相当大的吸引力,因後者正尽力扩大智能手机客户群,从而提升3G业务收入.

"如果想在中国的大众市场销售手机,一个简单的经验是,手机的定价最好是在月收入的70%,而iPhone的价格比中国一般消费者两个月的工资还高."咨询机构Frost&Sullivan驻新加坡分析师Jayesh Easwaramony表示,因此华为和中兴有机会迎合市场需求.

华为和中兴的迅速崛起也冲击了其他业者,苹果在中国智能手机的市场占有率已连续二个季度出现下滑.[ID:nCH0097069].

咨询机构Ovum驻北京分析师王彦称,iPhone不会成为影响三大运营商未来3G用户变化的关键因素.

"尽管与中国电信合作将提升iPhone销量,但预计苹果在中国的占有率将会处於平稳状态.中国电信不会放弃中低端的智能手机市场,事实上,这类手机的销售将会非常强劲."她说.(完)