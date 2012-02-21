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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 12:42 BJT

《独家新闻》美国发电商AES正寻求出售全部或部分中国资产--消息

路透香港2月21日电---三位消息人士告诉路透,美国发电商AES Corp(AES.N)正寻求出售其全部或部分中国资产,交易规模约3-4亿美元.

消息人士称,AES最近聘请一家投资银行担任交易顾问.其它细节尚未可知.AES是1990年代初首家进入中国市场的美国发电商.

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