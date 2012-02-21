〔香港个股〕中国燃气获富地石油一名高层购入约1,187万港元的股份

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透香港2月21日电---根据香港证监会最新资料显示,英国富地石油FOOI.L一名高层通过其私人公司购入中国燃气(0384.HK)约1,187万港元的股份.
资料显示,由富地石油执行副主席邱达强全资拥有的Fortune Max Holdings Limited於周一(20日)以每股3.66-3.69港元,购入中国燃气323万股股份.
邱达强间接持有富地石油之30%或以上的权益,而富地石油此前通过其与中国燃气前董事总经理刘明辉的合营--China Gas Group Limited持有中国燃气13.08%的股份.根据香港《公司收购及合并守则》,Fortune Max、富地石油以及刘明辉被当作为单一名人士,因此富地石油及其联系人在中国燃气的持股现已升至5.76亿股或13.15%.
证监会的资料又显示,中国燃气另一主要股东--韩国SK E&S同日按每股3.67-3.68港元,购入中国燃气50万股股份,涉资约184万港元;其持股升至4.74亿股或10.81%.
自去年12月新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)向中国燃气股东提出每股3.5港元的收购建议以来,SK E&S与富地石油不断在市场上增持中国燃气的股份.其中SK E&S的持股数目在两个月内增逾一倍.
中国燃气周二收升0.27%,报3.69港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
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