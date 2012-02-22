〔电子产业〕唯冠苹果iPad商标纠纷在上海开庭,双方质证但法院未做决定

* 唯冠与苹果"iPad"商标纠纷今在上海法院开庭

* 双方举证质证,但法院方面未做决定

* 唯冠冀禁售苹果iPad,而苹果方希望中止审理

路透上海2月22日电---近期受到高度关注的唯冠与美国苹果(AAPL.O)商标之争又有新进展,上海浦东新区人民法院周三开庭审理唯冠科技(深圳)有限公司诉苹果贸易(上海)有限公司的侵害商标权纠纷.不过在上午长达三个多小时的庭审中,双方仅提出证据和质疑,而法院方面未做任何决定.

在庭审过程中,原告和被告双方不断提出证据及接受质疑并解释.唯冠提出对iPad平板电脑限售的诉求,苹果方则提出中止审理、等待广东法院另一个相关案件最终判决公布,法院未当场做出决定.

"对於这两个请求,法官会尽快做出决定和裁决,然後再考虑下一步的正审(正式审判)和判决."唯冠方代理律师--国浩律师合伙人谢湘辉在上海浦东法院外对记者表示.

他还表示,双方都有谈判的愿望,不过目前双方还未开始正式的谈判.谈判前双方会提出各自的方案.

唯冠与苹果的商标权之争近期呈愈演愈烈之势,双方争议的焦点是深圳唯冠是否在中国大陆拥有"iPad"的商标权以及进一步的苹果是否侵权.周三上海法院的开审,吸引了近百名中外记者在法院外冒雨等候数小时.

值得注意的是,本案的被告只是负责上海三家专卖店的苹果贸易(上海)有限公司,而涉及广东惠州法院审理的商标侵权案的苹果电脑贸易(上海)有限公司则负责全中国大陆的苹果销售业务.

**iPad商标权之争**

在庭审中,原告方提出,由於iPad被广泛使用,唯冠很难进行商标转让,从而很难推进其资产重组及无法清偿债务.

而苹果方律师--广东深大地律师事务所合伙人胡晋南认为,如果实行销售禁令,将有损社会公共利益,受损的"不仅是苹果的销售,还包括上下游企业、员工、经销商、政府财政收入."

"唯冠没有产品,没有市场,没有客户,没有供应商,什麽都没有,而苹果在中国有巨额销售,粉丝排队都买不到产品."苹果方律师指出,这件事情的对错一目了然,原告方已不从事相关产品的生产,其实这就是勒索.

从2000年开始,唯冠旗下的唯冠台北公司在多个国家与地区分别注册了iPad商标.2001年,唯冠国际旗下唯冠科技(深圳)公司又在中国内地注册了iPad商标的两种类别.而当时苹果公司并未推出iPad平板电脑产品.

中国广东深圳和惠州两地法院已先後审理了唯冠与苹果的两起商标权纠纷.2月17日,惠州中级法院下发判决,认定苹果经销商深圳市顺电连锁公司惠州家华分店禁止销售苹果iPad相关产品.

唯冠还曾计划申请中国海关禁止进口iPad.不过,中国海关回复称禁止进口苹果iPad难度较大,而唯冠则表示希望与苹果达成庭外和解.中国部分城市工商部门已下令经销商停售iPad.

中国大型电子商务网站--亚马逊中国、苏宁易购已将iPad下架,但两家公司此前皆对路透表示,此事与苹果商标在中国内地的权诉讼案无关.另一家中国大型电子商务网站京东商城近日也加入了将iPad下架的行列,但没有说明原因.(完)