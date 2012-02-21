《香港报摘》--经济日报2月22日

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
* 要闻版头条:
--欧元区财长会议达成次轮援助希腊协议,消除市场对短期希债违约的疑虑,"欧猪"债息下滑,但投资者担心希腊未来还需要第三轮援助,令欧元兑美元创两周高位後回落,欧股下滑,美股反覆争持.
* 其他:
--汇丰控股(0005.HK)亚太区贸易及供应链业务区域主管邝志文认为,至2015年中国三分之一至一半的对外贸易将以人民币结算.不过,他预料中短期内,没有任何货币能动摇美元在国际贸易上的地位.
--美银美林调查显示,96%香港企业的财务总监担心本地出现地产泡沫,比例为亚太区内最高,而近46%香港财务总监相信,本地经济增长速度可望加快,较中国及新加坡都多.
--受惠於成功拓展新业务,神州数码(0861.HK)截至去年底止9个月,录得盈利10.51亿港币,按年增长26.74%.
--本月14日中途停牌的香港资源(2882.HK)发通告披露,已注意到主席兼执董黄英豪、执董徐传顺、许浩明已於2月14日被廉政公署要求协助调查,但现时调查只针对3人的个人身份展开,与公司营运无关.该公司申请今日起复牌.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。