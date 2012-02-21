《香港报摘》--信报2月22日

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
* 头版头条:
--上周二停牌的香港资源(2882.HK)昨晚确认,继去年7月主席兼执行董事黄英豪及执董徐传顺被廉政公署要求协助调查後,二人於公司2月14日停牌当日,再被廉署要求协助调查,执行董事许浩明也被要求助查.今次调查范围不只涉及海域化工的重组,还涉及2009年收购金至尊珠宝时的异常活动.
* 其他:
--汇控(0005.HK)下周一公布去年业绩,市场预期该集团纯利平均增长近20%,尽管重组成本及持续较高的减值准备对业绩或有影响,但随着美国经济改善及汇控的策略收效,部分证券商对汇控今年的前景略为看好.
--在内地挂牌的港股ETF(交易所买卖基金)出台前,跨市场ETF将率先在深圳和上海两个交易所挂牌.深交所将於3月1日起进行有关测试,反映在该市场挂牌的嘉实沪深300 ETF可能於短期内出台.
--香港政府公布2011年人口普查结果显示,虽然过去10年无论个人入息及家庭收入均增长一成,但仍跑输通胀约2.5个百分点,反映整体香港市民购买力下降.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。