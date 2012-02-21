《香港报摘》--信报2月22日

* 头版头条:

--上周二停牌的香港资源(2882.HK)昨晚确认,继去年7月主席兼执行董事黄英豪及执董徐传顺被廉政公署要求协助调查後,二人於公司2月14日停牌当日,再被廉署要求协助调查,执行董事许浩明也被要求助查.今次调查范围不只涉及海域化工的重组,还涉及2009年收购金至尊珠宝时的异常活动.

* 其他:

--汇控(0005.HK)下周一公布去年业绩,市场预期该集团纯利平均增长近20%,尽管重组成本及持续较高的减值准备对业绩或有影响,但随着美国经济改善及汇控的策略收效,部分证券商对汇控今年的前景略为看好.

--在内地挂牌的港股ETF(交易所买卖基金)出台前,跨市场ETF将率先在深圳和上海两个交易所挂牌.深交所将於3月1日起进行有关测试,反映在该市场挂牌的嘉实沪深300 ETF可能於短期内出台.

--香港政府公布2011年人口普查结果显示,虽然过去10年无论个人入息及家庭收入均增长一成,但仍跑输通胀约2.5个百分点,反映整体香港市民购买力下降.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 曾祥进

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