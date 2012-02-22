〔互联网产业〕中国京东商城CEO称2013年之前不会考虑上市

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月22日电---中国电子商务企业--京东商城集团创始人兼首席执行官(CEO)刘强东称,近期的组织架构调整和业务扩充与上市无关,公司在2013年之前不会考虑上市.
他近日在北京的一个记者见面会做出上述表示.
"2013年之前绝不考虑上市,因为我们没有考虑,所以不会有任何计划."他说,"我们所做的一切调整,过去、现在和将来,都不是为了上市而准备的,是为了我们的业务."
刘强东并称,今天京东已经站在数百亿元人民币营业额的基础之上,很快会突破千亿规模.
2011年至今,京东商城已密集"空降"多位高管,包括百度(BIDU.O)前高管沈皓瑜任首席运营官,原甲骨文ORCL.O全球副总裁王亚卿任首席技术官,原宏基集团(2353.TW)中国区执行副总裁蓝烨任首席营销官.外界揣测,如此频密的高管人员任命是在为其上市做准备.
京东商城上市时间一直备受关注.最近有媒体报导称京东商城最快将於3月赴纳斯达克上市,募集资金20亿至30亿美元.负责是次交易的投行人士透露,该次发行更有可能在今年第二季度进行.(完)
京东商城於现为中国第二大B2C(企业对个人)在线零售商,仅次于淘宝商城.
--记者 黄运涛; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。