《香港重要政经日程》--2月22日-2月28日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
2月22日(周三)
-- 美高梅中国(2282.HK)公布全年业绩.
-- 汇星印刷(1127.HK)公布全年业绩.
-- 先传媒(0550.HK)公布全年业绩.
-- 中信国际电讯(1883.HK)公布全年业绩.
-- 亨鑫科技(1085.HK)公布全年业绩.
-- 敏达控股(0936.HK)公布全年业绩.
-- 金界控股(3918.HK)公布全年业绩.
--10:00 中国民航信息网络(0696.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 波司登(3998.HK)股东特别大会.
--11:00 铁货(1029.HK)业绩记者会.
--14:30 中国包装集团(0572.HK)股东特别大会.
--15:00 冠捷科技(0903.HK)特别股东大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
2月23日(周四)
-- 公布1月份进出口数据.
-- 克莉丝汀(1210.HK)首日挂牌.
-- 西王特钢(1266.HK)首日挂牌.
-- 依利安达(1151.HK)公布全年业绩.
-- 国泰君安(1788.HK)公布全年业绩.
-- 合和公路基建(0737.HK)公布中期业绩.
-- 合和(0054.HK)公布中期业绩.
-- 茂业国际(0848.HK)公布全年业绩.
-- 新传媒(0708.HK)公布中期业绩.
-- 黛丽斯国际(0333.HK)公布中期业绩.
--14:30 思捷环球(0330.HK)中期业绩记者会.
--09:30 工商银行(1398.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 北亚资源(0061.HK)特别股东大会.
--15:00 星谦化工(0640.HK)周年股东大会.
2月24日(周五)
-- 友邦保险(1299.HK)公布全年业绩.
-- 百盛商业(3368.HK)公布全年业绩.
*2月27日(周一)
-- 中电控股(0002.HK)公布全年业绩.
-- 恒生银行(0011.HK)公布全年业绩.
-- 玖龙纸业(2689.HK)公布中期业绩.
*2月28日(周二)
-- 碧桂园(2007.HK)公布全年业绩.
-- 电讯盈科(0008.HK)公布全年业绩.
-- 中国远洋(1919.HK)在北京举行股东大会.
-- 信和置业(0083.HK)公布中期业绩.
-- 新鸿基地产(0016.HK)公布中期业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 黄运涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。