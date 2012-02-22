〔港报社评〕救希腊只能拖,救经济才能脱困--经济日报2月22日

欧元区财长会议昨同意向希腊发放第二轮贷款,令希债危机得以暂纾,惟此只是欧盟用钱买时间,将危机拖过3、4月份的欧猪国还债高峰期,与六月底银行调高资本比率的大关；欧盟能否提振经济增长,才是欧债脱困关键.欧盟续倒钱入希腊此无底洞,继首轮1,100亿欧元贷款後,昨同意再发放1,300亿欧元,且因国基会减少出资,欧盟这次要承担更大贷款比重.惟据外电报导,欧盟内部报告指希腊将需第三轮贷款救助,金额或高逾2,400亿欧元.

希腊难救,相信欧盟心知肚明,因希腊不但一再拖延落实削赤方案,希腊政客大有可能在4月大选後再出尔反尔,更重要是希腊已坠愈削赤,经济愈缩,赤字更大的恶性循环,希腊危机极可能只能拖、无法救.欧盟仍继续倒钱入爱琴海,底因是3、4月是欧猪国还债高峰期,要发新债冚旧债,7月前欧银则须集资落实巴塞尔Ⅲ提高银行资本比率的要求,欧银体系与欧猪债务都处於极脆弱期,此时若让希腊失救,恐会祸连整个欧洲,欧盟不得不续挺希腊.

欧债若能挺过未来四个月,欧盟则有望换得今年喘息,并乘时加固金融与经济防波堤,之後是否续保希腊,已不会对欧盟造成不可承受冲击.但此还远不足以真正解决欧债危机,因纵可安全地踢希腊出局,但其他小猪如爱尔兰、葡萄牙、西班牙以至大猪意大利,仍续受困债务泥淖.欧猪五国经济已因削赤冲击,去年第四季都负增长,陷入衰退,不景气若持续,只会续减政府收入、增社保等开支,令削赤目标更难达到,进一步拖累整个欧盟.

事实上,受欧债冲击,即使龙头德国的经济去年第四季亦负增长0.7%.不包括德、法两国的欧盟12国成员,眼见再主力靠紧缩方案救灾,欧债纵终能捱过长痛而缓慢复原,经济社会都大伤元气,故联袂上书欧洲理事会及欧盟执委会,要求下月初的欧盟峰会,须优先商议促进就业与经济增长的方案.愈搞愈缩的希腊削赤模式,难带欧盟脱离债务苦海,代价亦极为沉重；在不妨碍削赤下,能否及何时制定出提振经济的有力方案,才是欧盟能否翻身的关键,惟现仍未见曙光. (A06)