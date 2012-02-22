〔港报社评〕多助"结婚难"者解困--星岛日报2月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
港府最新统计数字显示,香港50岁以下的男女,几乎有一半男人和40%女人都未结过婚.迟婚和不婚,有的是基於家庭观念转变的个人选择,也有不少源於“结婚难”的社会和工作环境.
根据统计处公布的去年人口普查结果,20至49岁适婚年龄组别中,从未结婚者比10年前显着增加,男性由39%升至47%,女性由34%升至39%.至於初婚年龄中位数,男性由10年前的30.2岁推迟到31.1岁,女性由27.5岁推迟到28.8岁.女性经济独立,男女同居比以往普遍,性观念开放令一些人喜欢独居自由自在,免受婚姻生活种种责任羁绊.一些人又喜欢过较长的二人世界,不急於生小孩,因而不急於结婚.这些迟婚或不婚男女,是出於个人选择.
不过,社会上还有相当部分的人,渴望结婚,与另一半好好厮守一生,组织小家庭,问题是结婚难,找伴侣难.他们迟婚或不婚,不是喜欢如此.此外,不少人是受到工作性质所限.港人工时之长,居於世界前列,不少人要在假日上班,疲倦得没有时间和心情拍拖.随着经济全球化,港人出差往海外和中国大增,都不利於在港拍拖.
不少港人希望成家立室,却基於本身性格或生活工作环境难找对象,反映在速配等婚姻介绍业务发展蓬勃,迟婚者多了,速配服务的顾客年龄反而下降,女性由30岁以下降至25岁左右,男性由35岁降至30岁. 要改变结婚难的现象,一方面要年轻一代从本身条件下工夫,减少“王子病”、“公主病”和“宅男宅女症”,另一方面,社会亦可以设法营造「对婚姻友善”的经济和工作环境. (A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。