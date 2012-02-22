〔港报社评〕希腊短期脱险债务痼疾难癒--信报2月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
欧罗区财长就援助希腊终於达成协议,决定向希腊发放第二轮贷款.虽然在千钧一发之际希腊避过主权违约一劫,但未来经济能否重获生机,恢复偿还债务的根本能力却未许乐观.形势发展至此,希腊继续留在欧罗区,债务风险“长期化”和周期性展现的局面实难以改变.新救助计划篮子包括再给予希腊1,300亿欧罗贷款.由於私人债权人就债务减记折算率提高至53.5%,可削减债务逾1,000亿欧罗,而旧债置换新债券利息则调低至由2%起步.除此之外,欧洲央行与区内成员国央行同意,把所持希腊国债未来部分的收入回赠予希腊政府,使希腊的融资需求再减少18亿欧罗,务求在2020年前,债务/GDP比率从当前160%回落至120%左右,债务回归到可持续水平.但问题关键是,债务回归到可持续水平的进程,能否得到经济同步好转的支撑.
希腊失业率升逾20%,年轻人失业率更超过50%,威胁社会秩序稳定.为了获得第二轮贷款,希腊政府被迫於今年削减32亿欧罗开支、把私营部门最低工资下调22%、裁减15万名公务员,今年先裁15,000人.这些贷款条件已引发希腊国内巨大的社会怨愤,即使当前联合政府三大政党作出日後履行紧缩承诺,但4月大选前後会不会出现变化,实难以逆料.
经过两轮施援,希腊能否将债务担子从占国内生产总值1.6倍减轻至1.2倍,答案令人存疑,而且当前希腊的自救起点,外部环境较前更为不利.基於欧罗区经济去年四季度已呈现萎缩,令希腊通过国内要素价格调整,以提高生产竞争力需要更大力度,甚至超出政权所能承受的压力极限.因此,希腊自选违约或以违约风险诈取纾缓贷款条件,令解决危机的进程出现倒退并不令人意外.然而,欧洲整体经济处於衰退边缘,成为欧债危机恶化的主要风险来源.过去两年,各方在解决危机中的博弈和让步,欧盟在多维度作出的制度性变通和改革,使欧罗货币体系崩溃的机会不大,即使出现货币联盟重组,希腊最终退出欧罗区,债务进一步“有序”违约,市场亦已有足够的心理准备.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。