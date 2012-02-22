〔港报社评〕濠江游观瞻甚差,曾荫权行止不当--明报2月22日

香港行政长官曾荫权在刚过去的周末,在澳门3 日2 夜游,他一度出席的春茗场合,由於与会者龙蛇混杂,极受争议；另外,他被揭发留澳期间,以豪华游艇为居停,引发曾荫权接受香港富商款待的联想.总之,曾荫权这次濠江游,从传媒报导的一幕一幕场景,公众观瞻甚差,不仅有失特首身分,传媒追问时,曾荫权才交代了点滴,这种挤牙膏交代方式,强化公众认为事有跷蹊的质疑.曾荫权若光明磊落无所隐瞒,便应全面交代,释除公众疑虑.

港府对公务员和问责官员接受利益,都有守则,目的就是要确保公职与私人利益之间,不会出现利益冲突,其中问责官员有需要时,就是否接受和保存礼物、利益或其他好处,要求行政长官给予指引.由此可见,虽然没有“行政长官接受利益守则”,但是问责官员认为不能判断时,就要请示特首,说明特首“被期望”有合理准则处理,不过,证诸曾荫权在澳门活动的情况和内涵,连他都不懂得“瓜田不纳履,李下不整冠”,很难想像会提供恰当指引给问责官员.

曾荫权此番濠江游,除了观瞻甚差、行止失当以外,很难判定他做了有违职位与职权的事,但是以特首之尊,却与富豪以这种形式互动,其他公职人士,包括问责官员、公务员会如何看待？上梁不正下梁歪,期望领导者要为团队做出楷模和表率,这样的话,港人一直视为优势、珍视的公职人士清廉核心价值,才不会遭到冲击和侵蚀. (A02)