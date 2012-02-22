〔港报财经评论〕给中资股一些信心--信报2月22日

给中资股一些信心 /习广思

留意中电信.在成交下降的情况下,有能耐大幅上升的股份大都成交急增,反映资金轮流回到这批股份身上,如春天百货(0331.HK)、西部水泥(2233.HK)、中电信(0728.HK).中电信引入iPhone4S原本是引颈以待的消息,iPhone手机可以扩大市场占有率,却也可能令手机补贴开支大增.油价涨升,油股回吐,有没有矛盾?事实上,此轮油股一马当先上升,油价并非关键因素,反之中国上调暴利税起徵点是有关基础因素的消息,其是资金carry trade追买商品资源的副产品,因此地缘政治升温,国际油价急升,油股回吐反映资金回吐而已.掉过来说,伊朗局势将令油股在调整後,仍然值得看好,皆因目前油价不易回落.

欧洲股神波顿(Anthony Bolton)对民企的信心,观点是没有错,错就错信心过大.股神说,他低估了中资民企的风险,想像一下,像他一样被击倒的基金经理,再入市买中资股会否更为小心?更拣择?更加着重信贷质素?尽管中国股票由低位大幅反弹,但不要忘记中资股票依然落後巴西股票,後者”黄金交叉”已经出现,领先两个月,这轮反弹只反映资金,未反映外资对中资股改观.如何重建信心?债市是最现实的市场,近期蓝筹发债是讯号,更大讯号是内房发债,假如再有其他垃圾债成功卖出,才是中资股重获信心的明朗讯号.建银国际一份报告指出,欧央行放水令金融股全面反弹,遮掩它们的原罪.意思是,市场漠视欧美银行股的低质素现实;然而,市场开始留意非金融类公司的信贷状况,分析员做了一个统计,目前信贷质素最差的公司集中在欧猪国.

中资股信贷质素高?该报告解释,分析公司信贷优劣的考虑包括:一、公司现金/资金的有效性;二、成本管理及利润;三、资产回报率、资产负债表;四、保留盈余,反映企业能否创造利润;五、市账率高低.报告得出结果是,中国企业整体上信贷较为健康,部分银行资本账更加是全球优秀的一类(但未有提及坏账、集资需求等问题);而在其研究中,更有近80%的H股及A股反映中资企业的信贷质素健康,其次是印尼、泰国及美国.对许多人来说,大行报告目标价甚无意义,事实上这份报告的目的是叫大家买中资股弃日股;但分析员撰写报告的动机,正如上文所提,市场开始寻找高质素公司,而中资股去年败坏信誉,如今能否重建优势,也只有信心回来,资金才会跟住持续流入.(B01)

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提防金价调整 /苏子

黄金兑澳元於去年12月28日跌破200天SMA支持後,於翌日曾低见1511.66,但最後黄金兑澳元却以近似锤头的见底形态收市,结果随後黄金兑澳元真的自此低位见底回升,并於上月5日再次返回200天SMA以上波动,令200天SMA失而复得.而黄金兑澳元在技术走势好转下逐步回升,於本月3日一度升至1641.10高位,而此高位与100天SMA阻力十分接近,但当日黄金兑澳元未能顺势挑战100天SMA阻力,反而更以大阴烛急挫至1598.90水平收市,较高位下跌42.2或2.57%.然而,黄金兑澳元经过此急挫,随後的走势却未见进一步急挫,反而只在1587.90至1622.10间横行上落,暂时仍欠缺明确方向.

留意上述的横行区底部与200天SMA支持相若,而近日黄金兑澳元所造的低位在触及200天SMA支持虽然获得承接,未见成功破关而下,惟黄金兑澳元自200天SMA附近的反弹却完全欠缺动力,故担心黄金兑澳元稍後一旦跌破200天SMA收市,将会顺利跌破近期的横行区底部,并向下出现新一轮下跌浪.近日日圆汇价呈现明显弱势,与此同时,高风险资产如股市却持续造好,昨天道指期货更升逾13,000点心理关口,一度高见13,021点水平,故相信日圆在转弱後,较大机会已成为利差交易投资者的首选融资货币,一旦稍後美元兑日圆成功企稳在80心理关口以上波动及收市,料日圆在利差交易方面的沽售压力将会更为明显,料届时日圆将呈现大弱势,而高风险资产价格则继续呈现造好的局面.

澳元具备高风险及高息的特点,同时又属於商品货币,而商品为高风险类别.因此,一旦高风险资产价格继续造好,澳元汇价自然亦会受惠不少,即使不大升,至少亦不会大跌.至於黄金的走势,由於受多方面因素影响,故可以说是升跌皆可以找到似是而非的合理理由.目前较担心的是,若高风险资产价格继续造好,道指更守稳在13,000点以上波动的话,那不少资金或会弃金投股,令金价出现较为严峻的沽压,使黄金兑澳元向下作出重大突破的可能性大增.不要忘记,持有黄金是没有任何利息收入的,持有好仓者只能从价位上升过程中获得利润;因此,若金价稍後一直乏力破关而上,特别是兑美元仍受制於本月3日的1763.25高位阻力未能破位高收,小心金价将会向下作出较深调整.若稍後黄金兑澳元明显跌破200天SMA支持,同时黄金兑美元则呈现弱势,并有跌破1700关口迹象,提防黄金的调整市将一触即发.(B07)