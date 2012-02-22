〔港报财经评论〕业绩见得人,环保股低吼--香港经济日报2月22日

业绩见得人,环保股低吼 /林瑞芬

信心待收复A股缓步跑.中国证监会鼓励大股东增持,令大股东增持更有弹性,进一步增加A股的中期见底条件,但论爆炸性回升动力,则不得不看紧市场流动性改善的重要.另一边厢,有关修补市场透明度不足的措施出台,如深圳证券资讯公司周一发布公告称,为了给广大投资者进行新股认购及二级市场投资决策提供更有效的资讯,定於本月20日起计算发布上市公司行业平均PE,这有助对比将上市公司PE或同类已上市公司的对比估值高低.

利淡因素潜伏港股整固.恒指昨以上落修正前涨幅,启示淡友难下手,是较为健康的整固状态.全球齐放水,目前尚有憧憬欧洲推出第2轮长期再融资操作(LTRO)及美国QE3,鱼缸有水下仍有被炒作的机会,所以看港股还是”大涨小回”格局.从高盛报告指,仍看好周期性较强的中资股,将银行、能源和汽车类股评级定为”增持”,将必需品类和电讯股等抗跌股评级定为”减持”,也意会到目前市场人士风险胃纳与去年第4季不同.东江环保憧憬回归A股.毋惧港股大跌,市场回归基本面,中期则看好业绩有保证及被国策推动的环保股.主业工业废物资源化利用、市政/工业废物处理处置、再能源利用、环境及服务工程的东江环保(0895.HK),早前已公布2011年度业绩,全年收入及净利润分别同比增长30%及31%,至15.01亿元人民币及2.04亿元人民币.据第一上海报告研究,相信集团今年度利润也可保增长.

光国今年盈利持续增长.以机构投资者持货及交投较活跃论,光大国际(0257.HK)则秤先.由於2011年是中国地方换届年关系,地方政府搁置了项目审批,造成集团之部分项目延迟开工;相反,今年已大致完成换届,加上”十二五”环保及水务产业将受国策推动,跟入”十二五”的第2、第3年为项目实质推动年,相信集团可受惠.二来,集团管理层决定把增长重点,回归至废物能源及污水处理,预期今年锁定更多项目.综合业绩後券商评论,大致正面,目标3.4至4.3港元,现价3.51港元,建议回调至近3.2港元收集,2.8港元止蚀.(012)

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中电信推4S效益打折扣 /余少文

大市反弹,但调整压力未除,料国企指数要继续在牛熊分界线水平整固.至於电讯股昨日表现不俗,尤其中国电信(0728.HK)将发售iPhone4S,料中国电讯市场处於战国时代,股价要靠概念取胜.中电信昨日升4%收4.6港元,为国指贡献约12点,表现强劲是因为公司在开市前公布在3月9日发售iPhone4S,虽然是市场预期,但未见好消息出货现象.中电信董事长兼首席执行官王晓初在通告中表示,随着iPhone4S的推出,公司将适当加大营销投入,以促进移动业务发展规模有效益,预计将对公司短期盈利带来压力,但对於公司长期持续增长和价值创造将发挥重要的促进作用.

补贴上台盈利遇压.相信中电信会为买iPhone4S上台的客户作补贴,才会指出短期盈利会有压力,影响有多大,今年上半年业绩未必可以显现出来,要到全年业绩才能反映出来.但中电信跟联通同时销售iPhone,会对联通上客量构成威胁,尤其联通去年10月3G上客量超越中移动後,连续4个月3G上客量居第一位,今年1月比重亦达37%,其次是中移动的33%,中电信居末占29%.

中国电讯市场混战,较为关注股价表现,因为联通受惠业绩好转和销售iPhone概念,令股价由2010年至2011年中拾级而上,轮到中电信受惠iPhone概念,去年首三季股价表现不俗.展望未来,见不到联通和中电信有新概念登场,股价吸引力或会打折扣,难怪股价自大市去年10月见底回升以来,反而录得下跌,跑输同期上升近6%的中移动,相信是大户对中移动的憧憬在提升.

尽管中移动也有iPhone概念,但联通饮了头啖汤,中电信推iPhone的吸引力已打折扣,估计中移动推iPhone对股价刺激性会更低,惟对股价也有一定提振效力.相反4G概念会更吃香,或要到明年才有机会登场,但只要有憧憬便有炒作;再加上追了近两年的回归A股概念,今年应该不会再跌眼镜!再配合中移动股价在68港元至83港元上落两年多,股价又较对手先重越牛熊分界线,反映股价强势,股价一旦发力向上突破,维持可以重见”红底股”的看法,值得注意.(010)