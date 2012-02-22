《香港报摘》--其他报纸重要消息2月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 明报
--锦胜集团(0794.HK)宣布,获VMS Strategic Growth公司增持至1,644.8万股,占已发行总股份5%.资料显示,VMS Investment负责为新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤旗下的新创建(0659.HK)进行策略性投资,与郑裕彤关系密切.
--渣打(2888.HK)(STAN.L)香港区行政总裁洪丕正表示,内地下调存款准备金率对本港借贷情况有正面影响,本地企业将可以较容易获得信贷.
* 星岛日报
--美联物业(1200.HK)宣布有高层人事调动,主席黄建业将会兼任董事总经理,副主席黄锦康不再兼任董事总经理,上述调动在周二(21日)即时生效,通告并没有解释职务转变的原因.
--内地媒体报导,中石化(0386.HK)(600028.SS)母公司中石化集团计画将8家子公司合并,争取在2014年前来香港上市.
--利丰(0494.HK)执行副主席冯国纶澄清,公司暂无裁员计画;至於收购品牌Sonia Rykiel一事,他表示不便评论.
* 苹果日报
--贷款需求放缓及环球资金成本下跌,本港银行港元存款息率今年来已缓步下调.渣打银行新资金的3个月定存息率已降至0.8厘,较年初减0.55厘.
* 东方日报
--据联交所股权变动资料显示,瑞信在上周三(15日)於场外减持2,150.78万股超大现代(0682.HK)股份,每股平均价0.437港元,远低於停牌前的收市价1.1元,涉及939.89万港元.
--在纽约交易所上市的独立财富管理公司诺亚中国周二(21日)在香港正式开设分支,以产品研究及开发为登陆本港首要工作.该公司以服务内地高净值资产客户为主,亦有意吸纳本港投资者,但暂无意在港上市集资.
* 文汇报
--澳盛银行(ANZ)大中华区经济研究总监刘利刚表示,如果人民银行要达到今年货币供应(M2)增长14%,估计今年资本净流入2.5万亿元人民币.他预计人行今年会再下调2次存款准备金率,但强调一切仍要视乎银行的流动性而定.
* 大公报
--近日有消息指,中国商务部将启动对中国燃气(0384.HK)收购案的反垄断审查,新奥能源(2688.HK)已证实此消息.
--现代牧业(1117.HK)主席邓九强表示,由於公司目前处於发展期,故或於2013年後,才考虑派息.他又表示,集团或提前完成2015年建成30个牧场的发展目标,到时负债比率仍会保持在40%以下,不需要在资本市场融资.
--整理 萧萍; 审校 黄运涛/曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。