《香港报摘》--其他报纸重要消息2月22日

* 明报

--锦胜集团(0794.HK)宣布,获VMS Strategic Growth公司增持至1,644.8万股,占已发行总股份5%.资料显示,VMS Investment负责为新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤旗下的新创建(0659.HK)进行策略性投资,与郑裕彤关系密切.

--渣打(2888.HK)(STAN.L)香港区行政总裁洪丕正表示,内地下调存款准备金率对本港借贷情况有正面影响,本地企业将可以较容易获得信贷.

* 星岛日报

--美联物业(1200.HK)宣布有高层人事调动,主席黄建业将会兼任董事总经理,副主席黄锦康不再兼任董事总经理,上述调动在周二(21日)即时生效,通告并没有解释职务转变的原因.

--内地媒体报导,中石化(0386.HK)(600028.SS)母公司中石化集团计画将8家子公司合并,争取在2014年前来香港上市.

--利丰(0494.HK)执行副主席冯国纶澄清,公司暂无裁员计画;至於收购品牌Sonia Rykiel一事,他表示不便评论.

* 苹果日报

--贷款需求放缓及环球资金成本下跌,本港银行港元存款息率今年来已缓步下调.渣打银行新资金的3个月定存息率已降至0.8厘,较年初减0.55厘.

* 东方日报

--据联交所股权变动资料显示,瑞信在上周三(15日)於场外减持2,150.78万股超大现代(0682.HK)股份,每股平均价0.437港元,远低於停牌前的收市价1.1元,涉及939.89万港元.

--在纽约交易所上市的独立财富管理公司诺亚中国周二(21日)在香港正式开设分支,以产品研究及开发为登陆本港首要工作.该公司以服务内地高净值资产客户为主,亦有意吸纳本港投资者,但暂无意在港上市集资.

* 文汇报

--澳盛银行(ANZ)大中华区经济研究总监刘利刚表示,如果人民银行要达到今年货币供应(M2)增长14%,估计今年资本净流入2.5万亿元人民币.他预计人行今年会再下调2次存款准备金率,但强调一切仍要视乎银行的流动性而定.

* 大公报

--近日有消息指,中国商务部将启动对中国燃气(0384.HK)收购案的反垄断审查,新奥能源(2688.HK)已证实此消息.

--现代牧业(1117.HK)主席邓九强表示,由於公司目前处於发展期,故或於2013年後,才考虑派息.他又表示,集团或提前完成2015年建成30个牧场的发展目标,到时负债比率仍会保持在40%以下,不需要在资本市场融资.

--整理 萧萍; 审校 黄运涛/曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]