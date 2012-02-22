〔香港个股〕美联集团称主席黄建业重掌董事总经理职务

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月22日电---香港唯一上市物业代理--美联集团(1200.HK)宣布,主席黄建业将重掌董事总经理职务,而被摘去董事总经理衔头的黄锦康,则仍担任副主席及执行董事.
美联集团上周疑发生"兵变",据本地媒体报导,上周四有约300名前线及董事聚集集团於中环的总部,声称争取员工利益起义,传闻因多名管理层遭到无理解雇.美联其後发表声明指,管理层已即时接见员工代表聆听诉求及作出跟进,并有信心事件能和平解决,及不会影响美联之正常业务运作.
公司昨晚(周二)晚发出公告,称由即日起黄建业将调任董事总经理,以加强管理,他并继续为集团主席.
至於去年8月才出任董事总经理的黄锦康,则不再担任此职务,但仍为集团副主席.
黄建业现年62岁,为美联集团创办人.美联并全资持有另一物业代理--香港置业,以及为美联工商舖(0459.HK)的控股股东.中原地产为美联的主要竞争对手.
美联集团周三早盘初段微涨0.6%,报5.05港元.过去一个月该股累计升19%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。