〔香港个股〕美联集团称主席黄建业重掌董事总经理职务

路透香港2月22日电---香港唯一上市物业代理--美联集团(1200.HK)宣布,主席黄建业将重掌董事总经理职务,而被摘去董事总经理衔头的黄锦康,则仍担任副主席及执行董事.

美联集团上周疑发生"兵变",据本地媒体报导,上周四有约300名前线及董事聚集集团於中环的总部,声称争取员工利益起义,传闻因多名管理层遭到无理解雇.美联其後发表声明指,管理层已即时接见员工代表聆听诉求及作出跟进,并有信心事件能和平解决,及不会影响美联之正常业务运作.

公司昨晚(周二)晚发出公告,称由即日起黄建业将调任董事总经理,以加强管理,他并继续为集团主席.

至於去年8月才出任董事总经理的黄锦康,则不再担任此职务,但仍为集团副主席.

黄建业现年62岁,为美联集团创办人.美联并全资持有另一物业代理--香港置业,以及为美联工商舖(0459.HK)的控股股东.中原地产为美联的主要竞争对手.

美联集团周三早盘初段微涨0.6%,报5.05港元.过去一个月该股累计升19%.(完)

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