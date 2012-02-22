〔香港个股〕中海油称已完成收购价值14.67亿美元的乌干达资产

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月22日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)称,已完成收购於非洲乌干达价值14.67亿美元的油气资产.
中海油周二晚的新闻稿并称,该公司将担任原3A区块中新Kanywataba勘探许可证及由原3A区块Kingfisher发现转为生产许可证的作业者.
去年3月,英国石油企业图洛(Tullow)(TLW.L)分别与中海油和法国道达尔(Total)(TOTF.PA)签署协议,将其在乌干达1、2和3A勘探区各三分之一的权益售予两家公司.交易原预期於去年上半年完成.
图洛在一份声明中称,自去年3月以来与中海油和道达尔致力就阿尔伯特湖(Lake Albert)盆地的潜在开发方案进行探讨,并期望於今年稍晚时间与乌干达政府进行协商.图洛并指出,现将重启在该地区的钻探.
中海油周三早盘中段跌0.69%,报17.22港元;大市恒生指数.HSI则跌0.43%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。