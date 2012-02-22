〔香港个股〕中石化冠德落实供股集资35亿港元,去年净利按年增长9%

路透香港2月22日电---中国石化(0386.HK)(600028.SS)旗下油品储运商--中石化冠德(0934.HK)称,落实供股集资34.94亿港元,其中逾六成款项用於支付收购原油码头的代价.

该公司周二晚的公告并称,2011年度净利按年增长9%,至2.14亿港元;每股盈利为0.2059港元,拟派发末期股息每股0.02港元.

中石化冠德表示,计划按每股3.37港元,发行10.3683亿股供股股份.供股价较周二收盘价4.88港元折让约31%.供股比例为1:1,即现有1股股份将获配发1股供股股份.控股股东承诺按其持股比例72.34%参与供股,并由美银美林负责包销.

公司并称,是次集资所得款项中约22亿港元,将用於支付收购母公司中国石化所持五家原油码头公司的权益;余下资金用於发展及经营现有原油码头、储油设施及物流业务,包括与中海发展(1138.HK)合资营运澳洲太平洋LNG船舶运输项目、富查伊拉酋长国油品仓储项目.

中石化冠德周三早盘收跌1.84%,报4.79港元.(完)

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