〔港股业绩〕思捷中期净利大幅衰退74%,但优於分析师预期

路透香港2月23日电---正处於转型期的香港最大衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周四公布,2011/12年中期净利大幅衰退74%至5.55亿港元,主因欧洲等宏观环境艰难、天气较预期温暖,以及公司正进行批发渠道重组等.

但此净利表现仍远优於市场预期.分析师原本对其业绩看法颇有分歧,据路透综合三位分析师平均预估,中期净利为1.96亿港元,预估范围在净损500万港元至净利3.91亿港元间.

思捷公布,至2011年12月31日止六个月每股盈利(EPS)为0.43港元,上年同期为1.66港元;期内营业额为166.99亿港元,若以本地货币计算按年减少10%.

思捷行政总裁Ronald van der Vis在公告中称,"(思捷)仍继续受恶劣经济环境困扰,尤其是在欧洲,消费者信心下降、信贷限制,对本集团批发业务及其扩张造成影响."

然而,他指出,"转型计划取得良好的开端,与预定的目标一致."

以"Esprit"为品牌的思捷,近年在其他平价时尚品牌如瑞典Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、美国GAP(GPS.N)、拥有ZARA的西班牙Inditex(ITX.MC)以及日本Fast Retailing(9983.T)的优衣库(Uniqlo)等激烈竞争下,获利大幅衰退.

公司先前表示将在四年内以180亿港元进行转型计划,期以在2014/15年重振品牌及盈利.

中午时,思捷股价跌2.95%至13.80港元,今年以来上涨45.91%,但过去一年跌幅达64%;大盘恒生指数.HSI跌0.98%.(完)

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