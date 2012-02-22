〔台湾经济〕未来四年推动"均富"等目标,税制改革是重要手段--马英九

路透台北2月22日电---台湾总统马英九周三称,经济发展的目标是为了增加国民的幸福感,今年内会提出与国民幸福有关的系列指标,税制改革将是重要手段之一.

马英九未来四年任期将主要推动"均富"、"创新"、"增加就业"等执政目标.税制改革是落实"均富"的重要手段之一.他说,台湾正进行租税改革,要进一步落实量能课税的原则,目前财政部正在紧锣密鼓的规划中.

"经济增长的目的,一定是让国民幸福."他在天下经济论坛开幕致词时称.

他透露,今年8月份将公布的2011年反应贫富差距的指数会进一步缩小,显示相关的努力正在收到成效.

马英九在1月举行的大选顺利连任,不过得票率自前次的58.45%,下滑至51.60%.选举期间贫富差距过大等问题成对手抨击的主要议题.[ID:nCT0500053]

马英九并指出,不动产交易已改为实价登录,但许多人呼吁实施的实价课税,条件还没完全成熟.不过在实价登录等准备工作完备後,将来要进行实价课税比较有机会.

"但这还不够,在其他方面,要让收入高的多负担一点税捐,再来一方面健全财政,二方面要进一步帮助我们的弱势,"马英九称.

台湾立法院在去年12月通过不动产交易以实价登录的立法,有助房屋市场交易资讯更为透明化,降低人为操弄空间.长期而言,持有与交易房地产的税负可能会增加.[ID:nCT0425356]

财政部长刘忆如本周一表示,行政院会在3月中旬成立"财政健全小组",针对如何达成"公平正义"目的进行税负与财政改革讨论,最晚在9月中推出第一项改革案.

此外,马英九今日演讲并再次提及加入"跨太平洋经济夥伴协议(TPP)"的目标,将在未来四年创造台湾加入的条件,例如推动自由经济示范区等,让台湾经贸更自由化.

"这中间一定会有痛苦的过程,所以我们要赶快来做,尤其是我第二任的第一年及第二年做,否则这之後又要碰到选举了."

他并重申,台湾将在10年内加入TPP的时间表,否则台湾又将面临边缘化的恶梦.(完)

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