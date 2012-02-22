〔香港个股〕SOHO中国将自3月起上调写字楼项目售价2%,且不排除後续再调

路透香港2月22日电---中国商业房地产商--SOHO中国(0410.HK)周三表示,旗下写字楼项目将由3月1日起提价2%,并会视乎市场反应再上调售价,但料每次调幅不会太大.

SOHO中国主席潘石屹在电话会议中指出,去年北京写字楼租金上升了50%,上海亦涨20%,故认为在租金上升的情况下,写字楼价格亦应有上调空间.

"我们从去年12月以来未提过价,这是不正常的,因为项目都有营运成本,几个月不提价,就被认为是降价."潘石屹说.

他并表示,决定由3月1日起提价2%,这比起租金上涨仍算是很低的幅度.

"先测试市场,再慢慢提价."他说,公司没有设订加幅目标,主要看市场反应,若销售情况理想,提价速度会快一点,但每次幅度不会很大.

对於近日中国央行宣布再次调低存款准备金率,被视为释出银根松动的讯号.潘石屹表示,地方政府的财政压力很大,因为房地产税收和土地出让金对地方财政的贡献很大,一些地方政府虽然微调政策,但中央政府的态度却很坚决,故从大方向看,中央调控政策仍未有松动迹象.

潘石屹表示,SOHO中国过去收购了多个"烂尾盘",但公司今年收购目标会倾向於政府通过"招、拍、挂"出售的一手土地项目.

他并透露,目前公司已拿到销售许可证的项目价值逾200亿元人民币,相信不会重覆去年上半年市场很好但公司手头没有盘源出售的情况.

SOHO中国去年完成销售额190亿元,并设订今年销售目标在230亿元.[ID:nCH0095877]

SOHO中国收高於5.58%,报5.68港元,优於大盘恒生指数.HSI0.33%的涨幅.(完)

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