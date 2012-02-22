〔香港个股〕中国燃气再获富地石油一名高层购入约266万港元的股份

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月22日电---根据香港证监会最新资料显示,英国富地石油FOOI.L一名高层昨天再通过其私人公司购入中国燃气(0384.HK)约266万港元的股份.
资料显示,由富地石油执行副主席邱达强全资拥有的Fortune Max Holdings Limited於周二(21日)以每股3.69-3.70港元,购入中国燃气72万股股份.
邱达强间接持有富地石油之30%或以上的权益,而富地石油此前通过其与中国燃气前董事总经理刘明辉的合营--China Gas Group Limited持有中国燃气13.08%的股份.根据香港《公司收购及合并守则》,Fortune Max、富地石油以及刘明辉被当作为单一名人士,因此富地石油及其联系人在中国燃气的持股现已升至5.77亿股或13.17%.
证监会的资料又显示,中国燃气另一主要股东--韩国SK E&S同日按每股3.68-3.69港元,购入中国燃气50万股股份,涉资约184万港元;其持股升至4.744亿股或10.82%.
自去年12月新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)向中国燃气股东提出每股3.5港元的收购建议以来,SK E&S与富地石油不断在市场上增持中国燃气的股份.其中SK E&S的持股数目已增逾一倍.
中国燃气周三收升0.81%,报3.72港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。