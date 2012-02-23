〔表格〕美高梅中国2011年度净利按年大增1.1倍,并拟派特别股息

路透香港2月23日电---美高梅中国控股有限公司(2282.HK)公布,截至2011年12月31日止年度业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度 2010年度

基本每股盈利(港元) 0.863 0.412

末期股息(港元) 无 不适用

特别股息(港元) 0.816 不适用

净利 3,279.06 1,566.04

娱乐场收入 19,974.56 12,126.85

截止过户日期 3月7-9日

派发股息日期 3月20日

注:美高梅中国为美国博彩业巨头美高梅(MGM)(MGM.N)与澳门"赌王"何鸿燊之女何超琼合资创建,为澳门六家博彩营运商之一,去年6月3日在港交所挂牌.(完)

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