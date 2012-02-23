〔表格〕美高梅中国2011年度净利按年大增1.1倍,并拟派特别股息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月23日电---美高梅中国控股有限公司(2282.HK)公布,截至2011年12月31日止年度业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度 2010年度
基本每股盈利(港元) 0.863 0.412
末期股息(港元) 无 不适用
特别股息(港元) 0.816 不适用
净利 3,279.06 1,566.04
娱乐场收入 19,974.56 12,126.85
截止过户日期 3月7-9日
派发股息日期 3月20日
注:美高梅中国为美国博彩业巨头美高梅(MGM)(MGM.N)与澳门"赌王"何鸿燊之女何超琼合资创建,为澳门六家博彩营运商之一,去年6月3日在港交所挂牌.(完)
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--记者 李珊珊/梁慧仪; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。