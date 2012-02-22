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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 07:39 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月23日

路透香港2月23日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7546港元HKD=)

  美股道琼工业指数周三收低-27.02,或-0.21%,报12938.67点.因欧洲企业活动疲弱的迹象重燃对海外市场经济衰退的担忧.  


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  227.790    2.68      68568            17.664       0.36
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   13.550    3.44      54964             4.203      -0.87
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.410   -0.15     201456            81.284      -0.45
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   46.510    2.40      89143            24.044      -1.05
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  149.880    1.72      54456            11.623       0.19
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  113.580    1.63      46332             8.808      -0.48
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   45.180   -1.03     243116            70.071      -1.66
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   59.920    2.03      79211             4.647      -1.56
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   18.680    0.59     186868            14.486      -0.24
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   24.340    1.16      33454            18.875      -0.76
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   25.740    0.70      24069             4.990      -0.40
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.930    0.04       5447             4.022       0.04
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   19.570    0.67       6038             1.518     -50.89
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.730    0.74      20134             0.423      -2.67(完)

  --整理 黄运涛

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