《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月23日

路透香港2月23日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7546港元HKD=) 美股道琼工业指数周三收低-27.02,或-0.21%,报12938.67点.因欧洲企业活动疲弱的迹象重燃对海外市场经济衰退的担忧. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 227.790 2.68 68568 17.664 0.36 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 13.550 3.44 54964 4.203 -0.87 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 52.410 -0.15 201456 81.284 -0.45 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 46.510 2.40 89143 24.044 -1.05 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 149.880 1.72 54456 11.623 0.19 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 113.580 1.63 46332 8.808 -0.48 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 45.180 -1.03 243116 70.071 -1.66 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 59.920 2.03 79211 4.647 -1.56 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 18.680 0.59 186868 14.486 -0.24 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 24.340 1.16 33454 18.875 -0.76 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 25.740 0.70 24069 4.990 -0.40 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 25.930 0.04 5447 4.022 0.04 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 19.570 0.67 6038 1.518 -50.89 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.730 0.74 20134 0.423 -2.67(完) --整理 黄运涛