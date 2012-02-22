《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月23日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7546港元HKD=) 美股道琼工业指数周三收低-27.02,或-0.21%,报12938.67点.因欧洲企业活动疲弱的迹象重燃对海外市场经济衰退的担忧. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 227.790 2.68 68568 17.664 0.36 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.550 3.44 54964 4.203 -0.87 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 52.410 -0.15 201456 81.284 -0.45 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 46.510 2.40 89143 24.044 -1.05 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 149.880 1.72 54456 11.623 0.19 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 113.580 1.63 46332 8.808 -0.48 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.180 -1.03 243116 70.071 -1.66 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.920 2.03 79211 4.647 -1.56 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.680 0.59 186868 14.486 -0.24 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 24.340 1.16 33454 18.875 -0.76 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 25.740 0.70 24069 4.990 -0.40 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.930 0.04 5447 4.022 0.04 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.570 0.67 6038 1.518 -50.89 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.730 0.74 20134 0.423 -2.67(完) --整理 黄运涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。