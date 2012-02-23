《香港报摘》--信报2月23日

* 头版头条:

--香港汇丰银行近日致函与该行合作做楼宇按揭的律师事务所,"温馨提示"他们不能代表其他当事人控告汇控(0005.HK)以免产生利益冲突.事件引起法律界强烈质疑.认为汇丰此举等於阻止其他人获得寻求公义的机会,影响公众利益.

* 其他:

--阿里巴巴1688.HK私有化提价较停牌前股价有46%溢价,且上市公司盈利的前景转弱,估值难有提升,加上该股近年股价表现已令小股东感到沮丧,目前公众股东持股量为27.03%,且股权分散,私有化计划或易获得通过.

--於内地积极扩张的瑞房房地产(0272.HK),已多次传出分拆内地物业上市的消息.瑞房执行董事尹焰强昨天确认,公司初步计划将商业物业分拆上市,目前正寻找投行,以及与会计师和律师商讨,暂未向港交所提交申请.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 乔艳红

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