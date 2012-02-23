《香港报摘》--信报2月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--香港汇丰银行近日致函与该行合作做楼宇按揭的律师事务所,"温馨提示"他们不能代表其他当事人控告汇控(0005.HK)以免产生利益冲突.事件引起法律界强烈质疑.认为汇丰此举等於阻止其他人获得寻求公义的机会,影响公众利益.
* 其他:
--阿里巴巴1688.HK私有化提价较停牌前股价有46%溢价,且上市公司盈利的前景转弱,估值难有提升,加上该股近年股价表现已令小股东感到沮丧,目前公众股东持股量为27.03%,且股权分散,私有化计划或易获得通过.
--於内地积极扩张的瑞房房地产(0272.HK),已多次传出分拆内地物业上市的消息.瑞房执行董事尹焰强昨天确认,公司初步计划将商业物业分拆上市,目前正寻找投行,以及与会计师和律师商讨,暂未向港交所提交申请.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。