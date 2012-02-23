《香港报摘》--经济日报2月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--上海市政府一周内两度调整楼市政策,继上周调整"普通住房"定义後,昨又透过传媒指旧有限购政策有新解读,外地人只要持长期居住证满三年,也可视作"上海户籍居民",可购第二套房,触发中港股市内房股全面抽升.
* 其他:
--林书豪代言人之争再起波澜.据内地媒体报导,耐克(NKE.N)已先发制人,成功与林续约.但匹克(1968.HK)首席执行官许志华昨回应,该消息并不属实,指林花落谁家,现时还"一切都有可能",暗示该品牌尚未放弃争夺.
--获富商郑裕彤垂青的白酒分销商银基集团(0886.HK),短短2个多月内,两次遭大股东梁国兴配股,套现巨资约9亿港元,引发市场不满,该股昨最多跌17.5%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。