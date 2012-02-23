《香港报摘》--经济日报2月23日

* 要闻版头条:

--上海市政府一周内两度调整楼市政策,继上周调整"普通住房"定义後,昨又透过传媒指旧有限购政策有新解读,外地人只要持长期居住证满三年,也可视作"上海户籍居民",可购第二套房,触发中港股市内房股全面抽升.

* 其他:

--林书豪代言人之争再起波澜.据内地媒体报导,耐克(NKE.N)已先发制人,成功与林续约.但匹克(1968.HK)首席执行官许志华昨回应,该消息并不属实,指林花落谁家,现时还"一切都有可能",暗示该品牌尚未放弃争夺.

--获富商郑裕彤垂青的白酒分销商银基集团(0886.HK),短短2个多月内,两次遭大股东梁国兴配股,套现巨资约9亿港元,引发市场不满,该股昨最多跌17.5%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 林高丽

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