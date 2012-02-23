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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 08:27 BJT

《香港重要政经日程》--2月23日-2月29日

=====================今日香港主要政经消息==========================

2月23日(周四)

-- 公布1月份进出口数据.

-- 克莉丝汀(1210.HK)首日挂牌.

-- 西王特钢(1266.HK)首日挂牌.

-- 依利安达(1151.HK)公布全年业绩.

-- 国泰君安(1788.HK)公布全年业绩.

-- 合和公路基建(0737.HK)公布中期业绩.

-- 合和(0054.HK)公布中期业绩.

-- 茂业国际(0848.HK)公布全年业绩.

-- 新传媒(0708.HK)公布中期业绩.

-- 黛丽斯国际(0333.HK)公布中期业绩.

--14:30 思捷环球(0330.HK)中期业绩记者会.

--09:30 工商银行(1398.HK)在中国举行股东特别大会.

--11:00 北亚资源(0061.HK)特别股东大会.

--15:00 星谦化工(0640.HK)周年股东大会.

=====================近日香港主要政经消息===========================

2月24日(周五)

-- 友邦保险(1299.HK)公布全年业绩.

-- 百盛商业(3368.HK)公布全年业绩.

*2月27日(周一)

-- 中电控股(0002.HK)公布全年业绩.

-- 恒生银行(0011.HK)公布全年业绩.

-- 玖龙纸业(2689.HK)公布中期业绩.

2月28日(周二)

-- 碧桂园(2007.HK)公布全年业绩.

-- 电讯盈科(0008.HK)公布全年业绩.

-- 中国远洋(1919.HK)在北京举行股东大会.

-- 信和置业(0083.HK)公布中期业绩.

-- 新鸿基地产(0016.HK)公布中期业绩.

*2月29日(周三)

-- 国浩集团(0053.HK)公布中期业绩.

-- 香港交易所(0388.HK)公布全年业绩.

-- 新世界发展(0017.HK)公布中期业绩.

-- 澳博控股(0880.HK)公布全年业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 黄运涛

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