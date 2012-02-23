〔港报社评〕特首接受款待,速立严格规范--经济日报2月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
对被揭公余乘坐富商飞机、游艇,香港特首曾荫权昨强调并无违规,惟公众对特首有更高操守要求,其解释难令公众满意.曾荫权应汲取教训,在6月底离任前,制定符合市民期望的问责高官及特首行为准则,免再现类似政治折腾.特首律己以宽,未符公众期望.
特首是港府最高领导人,权力大责任亦大,公众对其有严格操守要求.其一,要律己以严,彰示政府公正不偏.其二,特首是全天候职责,每天每时都必须自我警惕.特首由上任一刻到落任前最後一刻,都是本港最高行政首长,负起香港一切事务,代表香港形象、代表香港整体利益,实无那一刻是上班或下班之分,故在公余私人时间,亦不能作有违特首身份之事.其三,落伍的官员守则不能成挡箭牌.曾荫权昨强调,接受富商款待是有付费的,不违反公务员守则.事实上,现行制度下特首并不受”公务员守则”及”政治委任制度官员守则”规管.个中实存两个问题,一是公务员守则明显追不上时代与民众要求,需从速修订,否则高官以此作标准,势不断激化官民矛盾;二是特首是百官表率,举止不应不受规管.
可为疏忽致歉,更要积极补救.曾荫权对接受富商款待有自己看法,强调不违规,但与公众对他的期望有甚大落差;曾荫权要取信於民,要建立良好管治制度,应先向市民致歉,并在任内订出符合市民要求、规范特首的守则,为香港留下一点有价值的政治遗产.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。