〔港报社评〕特首接受款待,速立严格规范--经济日报2月23日

对被揭公余乘坐富商飞机、游艇,香港特首曾荫权昨强调并无违规,惟公众对特首有更高操守要求,其解释难令公众满意.曾荫权应汲取教训,在6月底离任前,制定符合市民期望的问责高官及特首行为准则,免再现类似政治折腾.特首律己以宽,未符公众期望.

特首是港府最高领导人,权力大责任亦大,公众对其有严格操守要求.其一,要律己以严,彰示政府公正不偏.其二,特首是全天候职责,每天每时都必须自我警惕.特首由上任一刻到落任前最後一刻,都是本港最高行政首长,负起香港一切事务,代表香港形象、代表香港整体利益,实无那一刻是上班或下班之分,故在公余私人时间,亦不能作有违特首身份之事.其三,落伍的官员守则不能成挡箭牌.曾荫权昨强调,接受富商款待是有付费的,不违反公务员守则.事实上,现行制度下特首并不受”公务员守则”及”政治委任制度官员守则”规管.个中实存两个问题,一是公务员守则明显追不上时代与民众要求,需从速修订,否则高官以此作标准,势不断激化官民矛盾;二是特首是百官表率,举止不应不受规管.