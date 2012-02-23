《香港报摘》--其他报纸重要消息2月23日

* 明报

--消息指,现时持有奢侈品牌代理商先施表行(0444.HK)约75%股权的新加坡公司Sincere Watch,目前正获本港一名投资者洽购控股权,倘交易成功,将同时意味在港上市的先施表行易主.

* 星岛日报

--政府今年首季以推小型地挂帅,周三(22日)推出的浅水湾及屯门小榄两幅低密度住宅地,由下月招标,市场估计两幅地均会打造成独立洋房项目,当中浅水湾豪宅地估计地价逾16亿港元.

--消息透露,汇丰(0005.HK)亚太区行政总裁王冬胜及汇丰香港区总裁冯婉眉於2月14日的员工聚会上透露,裁员计画有望於今年第二季内提早完成.换言之,汇丰是次裁员计画由原本预计3年缩短至少於1年,影响的人数将少於最初估算的3,000人.

--据了解,财务汇报局(FRC)今年的年度抽查目标,会聚焦一众农业或林业股,重点检视这等企业的财务报表、审计程序和估值方法是否合规.

* 苹果日报

--太阳能组作的创益太阳能(2468.HK)公布,截止去年12月止中期业务转盈为亏,亏损5.97亿元人民币.财务总监陈永忠表示,至少要一年半至两年後,毛利率才能恢复至过往的高水平.

* 东方日报

--早前於新加坡发债的凯德商用6813.HK共接获总额4.65亿坡元(约28亿港元)的有效申请.公司总裁林明志表示,当中不少於一半资金会用於内地商场的发展或购并,又指有信心内地商场今年加租幅度可达双位数.

* 文汇报

--内地猪肉营运商普甜计划上市,该股已於上周通过香港交易所(0388.HK)上市聆讯,现正进行推介,计划月底前招股,3月中挂牌,集资约2.5亿港元,保荐人为信达.

--资料显示,富地石油执行副主席邱达强全资拥有的Fortune Max Holdings Limited於本月21日继续增持中国燃气(0384.HK)股份,该公司以每股3.69元-3.7元购入中燃72万股,涉资266万港元,持股量增至13.17%.

* 大公报

--据消息人士透露,吉利汽车(0175.HK)母公司浙江吉利控股集团计划今年开始与埃及一家当地企业合作,在埃及组装汽车销往北非市场.

--美高梅中国(2282.HK)首席执行官简博贤表示,已为澳门路氹发展项目作全面计划及准备,计划斥资150亿至200亿港元兴建新酒店,预算投资期为36个月.

--整理 萧萍; 审校 黄运涛/乔艳红

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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