〔港报社评〕弃婴事件奏”啃老”悲歌--星岛日报2月23日

一对”八十後”父母,要求外家照顾5个月大的儿子不遂,竟然把婴儿放在外家门外不顾而去.婴儿哭了半个钟头,惊动邻居报警.小两口子因为涉嫌虐待儿童遭警方扣查.整件事的核心问题,在於两代父母的责任.祖辈凑孙,分工关系已变.虽然照顾孙儿不是祖父母必须履行的责任,香港传统中生代家庭,已婚子女往往与老人家同住,由祖父母”含饴弄孙”是常事,原因是夫妇出外工作,担任家庭支柱,尽其供养父母的责任,应付祖孙三代的生活开支;老人家则在家务和照顾第三代方面帮一点忙,大家各司其职,形成”互利共赢”的合作.这种传统关系,到今天新一代的家庭,已经出现很大转变.青年人结婚後,往往搬离父母,自筑爱巢,免却婆媳纠纷,以定期与老人家饭聚、在老人家有需要时随传随到,以表孝心.