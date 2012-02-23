〔港报社评〕弃婴事件奏”啃老”悲歌--星岛日报2月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
一对”八十後”父母,要求外家照顾5个月大的儿子不遂,竟然把婴儿放在外家门外不顾而去.婴儿哭了半个钟头,惊动邻居报警.小两口子因为涉嫌虐待儿童遭警方扣查.整件事的核心问题,在於两代父母的责任.祖辈凑孙,分工关系已变.虽然照顾孙儿不是祖父母必须履行的责任,香港传统中生代家庭,已婚子女往往与老人家同住,由祖父母”含饴弄孙”是常事,原因是夫妇出外工作,担任家庭支柱,尽其供养父母的责任,应付祖孙三代的生活开支;老人家则在家务和照顾第三代方面帮一点忙,大家各司其职,形成”互利共赢”的合作.这种传统关系,到今天新一代的家庭,已经出现很大转变.青年人结婚後,往往搬离父母,自筑爱巢,免却婆媳纠纷,以定期与老人家饭聚、在老人家有需要时随传随到,以表孝心.
呵护下一代,毋忘责任观.新一代父母中,部分经济上自顾不暇,於是把孩子放在祖父母处”包食包住”.上一代的积蓄,往往是胼手胝足、省吃俭用辛苦得来.如果下一代消费享受水平比父母高,一年外游几次是等闲事,买楼首期却向父母伸手,生了孩子还要父母贴钱照顾,上一代照顾子女的责任,不应如此无限延伸.这宗在外家门外弃婴的事件,极端地缩影新一代”啃老族”的社会现象.作为个别事件,相信社会福利署会派员了解协助解决;从整体现象来说,社会就要检讨对下一代百般呵护可能灌输了怎样的价值观.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。