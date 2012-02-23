〔港报社评〕否认历史罪行,损害中日友好--文汇报2月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
受日本名古屋市长否认南京大屠杀事件影响,南京市宣布暂停与名古屋的官方交往.昨日,中国外交部发言人洪磊也表示,中方已向日方提出严正交涉,对於南京市作出暂停与名古屋市交往的决定表示理解和支持.侵华日军对中国人民犯下过不可饶恕的滔天罪行,南京大屠杀更是罪孽深重,中国人民永世不忘.名古屋市与南京市结为友好城市,名古屋市长河村隆之作为侵华日军的後人,本应替父辈当年犯下的深重罪孽忏悔,向南京人民进行真诚道歉,藉以促进两市乃至两国的友谊.但河村隆之竟然反其道而行之,在接待南京市访问团的场合公然否认南京大屠杀的历史罪行,之後河村还表示不会收回有关言论,毫无内疚羞耻之心,严重伤害了中国人民的感情.南京市政府暂停与名古屋市的官方交往,以示对维护历史、维护真相的态度.
今年是中日邦交正常化40周年,推动中日战略互惠关系健康稳定发展是两国的共同目标,这更需要日本方面真正做到以史为鉴,正确认识和对待日.近年,日本右翼势力的错误历史观蚕食正确历史观的趋势日益明显,不论对侵华历史还是对慰安妇等战争罪行都采取否认或掩盖的态度,有违史实的历史教科书使用范围更是不断扩大,日本社会特别是新一代对历史的是非曲直更趋模糊,令人十分忧虑.试问,日本不敢正视历史,不敢勇於认错,如何能取得曾受其伤害国家的原谅,又怎能成为真正意义上的大国,赢得世人的尊重?(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。