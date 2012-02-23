〔港报财经评论〕“灾难股”绝处翻生--信报2月23日

“灾难股”绝处翻生 /习广思

尽管欧美股市动力减弱,但中国内地A股有回暖迹象,港股依然具有承接力,特别是国企股份,部分相关ETF获资金追入.恒指低开逾100点後,在A股带动下反覆回升,收报21,549点,上升70点,大市成交704亿港元,大市沽空比率7.23%.走势上,恒指依然守住10天线的格局尚未被打破,各成分股轮流承接.国企指数10天线虽然放平,但整体上仍维持调整巩固格局,并试穿250周线.事实上,恒指补回裂口後回吐,但二三线股份有不错承接力,昨天有逾800只股份上升,大部分成交急增股份都录得升幅.好消息逐个出现,但欧美股市动力有见减弱,美债息未有突破横行,欧央行本月底放水规模,失望、预期或惊喜?恒指到达初步目标,取态是转趋谨慎,要有调整心理准备,但像去年8月、9月的大风暴却未见山雨.再加上区内蓝筹发债频频,部分来自难民资金,部分来自有银士的现金或称淑女资金.

话说回来,资金追逐二三线股份似乎欲罢不能,但部分股份已经在调整当中,10天线是一个不错的参考.恒指贴住10天线上升,强势股亦然,但哪些股份在调整当中?三大油股跌穿10天线,航运股中远太平洋(1199.HK)跌穿10天线,其余股份在找支持.相反,能够守住这条10天线的股份,仍有机会力守.其次,当然是看成交,内银股、香港地产股在一轮急升後,虽守住10天线,但成交逐日缩减,资金炒完转移阵地.但现阶段无人相信的股票也开始被狂炒,内房股是重要例子.过去一段日子,反覆提及内房股作为”逆向”思维的选股,温总调控言论坚持调控未完,而且发展商楼盘销情惨淡,但逆政策的想法很简单而且不科学,就是残股值博率较高,而且极度悲观的情绪已经在股价反映.

内房股的有趣是其轮动格局与大市刚好相反,这轮港股反弹先是由内银、油股等挟指数领军,然後追买落後残股,再而追买二三线股.当恒指到达21,000点後,再在大中小型股身上追落後,但大幅涨升板块开始回吐,以致大市承接力不断.内房股在没有人相信前,先见高质素的华润置地(1109.HK)领先,再而有大市值的碧桂园(2007.HK)、恒大(3333.HK)、中海外(0688.HK)等上升,是最早升穿250天线的一批内房股.若以250天线为分界,近日升势凌厉的是富力(2777.HK)、合景泰富(1813.HK),还有绿城(3900.HK)在上周开始急弹,股价沿10天线攀爬,再升穿250天线.昨天再急升的是另一批二三线内房股,宝龙(1238.HK)升20.71%、恒盛(0845.HK)升14.79%、佳兆业(1638.HK)升10.12%,股价是急追,向250天线前进.内房股音乐椅反映资金买货节奏,资金先买质素,再追买垃圾公司.(B02)

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欧罗无力挑战1.33关 /苏子

上周五欧罗兑美元在1.3140水平收市,而汇价在本周初亚洲早市高开後曾迅即升至1.3237高位,随後汇价自此高位回落至欧洲市的1.3178低位便再展升浪,并一度高见1.3277水平,可惜汇价却未能顺势进一步挑战1.33关口及100天SMA的1.3310閞键阻力,反而在高位出现激烈的好淡争持局面.欧罗兑美元在略为跌破1.32关口後便止跌回稳,未见再破本周初欧洲市的1.3178低位.然而,在突破本周初欧洲市早段的1.3277高位,高位仅见1.3293便乏力再升,始终无力触及1.33关口,表现令不少看好者大感失望.昨天欧洲市早段,欧罗兑美元在触及1.3264高位後便再次转弱,已自此高位回落至1.3225水平.目前欧罗兑美元的10天及20天SMA支持分别处於1.3185及1.3175,两者除十分接近外,亦与本周初欧洲市早段所造的1.3278低位支持相若,故1.3175-1.32间会有甚强承接力.

如昨晚汇价乏力再升,反而在跌破亚洲市的1.3208低位後可以迅即跌破1.32关口,随後成功以单边市形式一举跌破10天及20天SMA支持,并且可以低收,料欧罗兑美元将有甚高机会在本周二所造的1.3293高位见了短期重要顶部,稍後料会下试50天SMA支持及1.30心理关口.短线而言,欧罗兑美元在突破本周二的1.3293高位後要一举突破1.30心理关口、100天SMA支持,以及本月的1.3321高位,才可避免再度考验50天SMA支持及1.30心理关口,否则小心汇价自上周四的1.2970低位开始的反弹浪已告一段落.如本周二的1.3293高位可以成为短期重要顶部,欧罗兑美元调整近期升幅的38.2%及50%,目标可见1.3170及1.3132.留意上述的38.2%调整目标与20天SMA支持十分接近,故一旦汇价跌破38.2%调整目标,由於届时技术上已出现多重突破,故担心汇价有甚高机会进一步跌破1.3132的50%调整目标,令随後朝着1.30心理关口迈进的机会大增.

美元兑日圆的走势一如所料般继续破关而上,昨天伦敦市汇价已升至80.30高位,明显突破80心理关口了.美元兑日圆自本月14日升破20天保历加通道顶部阻力收市後,随後汇价的走势便是沿着上升中的保历加通道顶部阻力线不断破关而上,反映美元兑日圆经过连日来的上升後,其单边市上升势头并未结束,因此投资者目前切忌逆市建立美元兑日圆短仓捕捉回吐时的蝇头小利,反而应待汇价调整时采取顺势而行的入市策略.短线而言,美元兑日圆只要守稳本周初的79.33低位不破,料会继续上升并上试去年7月所造的81.48高位.(B08)