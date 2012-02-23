〔港报财经评论〕A股畅旺,多路中资股雀跃--经济日报2月23日

A股畅旺,多路中资股雀跃 /林瑞芬

大价股暂畏高整固中,但细价股炒作热烈,港股今年以来的升势认真够全面,照顾各类炒家,有饭食总算皆大欢喜.恒指昨收报21,549,升70点,大市成交额704亿港元.资金面改善,中国内地经济相对平稳,汇丰昨公布,中国2月制造业采购经理人指数预览值升至49.7,高於上月终值48.8,连续第3个月回升.但当月新出口定单指数降至47.4,创8个月最低,这和中国1月份进出口同比意外”双降”相脗合,暗示外贸形势持续严峻,相信未来中国仍会着力挽救外贸弱势.央行上周六宣布下调存准率,”稳”整体经济增长为由,而非为救内房业.

然而,地方与中国就房屋政策博弈不断,上海降低房产税应税价格标准.市场又传出上海微调购房政策,令中、港内房股雀跃非常.其中,较早前被市场压扁的绿城中国(3900.HK)、宝龙地产(1238.HK)、众安房产(0672.HK)等三线股,涨14%-21%不等.中国内地也有传闻大型内房股已打减价战,房价回调,减少中国施压过程中,频传微调以让炒家藉口炒作.此外,券商及电子类等股份昨合力推高股指,在连锁反应下,相关港股也追风.阿里巴巴1688.HK以高於停牌前上市价提出私有化,刺激股价昨日升42.7%,藉口又带动其他软件服务股如金山软件(3888.HK)、网龙(0777.HK)、金蝶国际(0268.HK)也抽升逾7%-10%不等.被视为”Facebook廉价版”的腾讯控股(0700.HK)就上升1.9%,至197.2港元,按走势图,後市势突破205港元,挑战瑞银目标235港元或里昂目标260港元,支持在190港元.

证券行业股方面,短期受中国内地股市交投渐趋活跃刺激,中期则随资本市场具创新业务空间而获憧憬,有望受到市场追捧.今年1月,中国内地日均股票交易额环比上涨22%,达1,108亿港元.2月以来,普遍超过此水平,而今年1月融资交易额563亿港元,同比及环比分别增长96.3%及15.8%,此等数据利好证券行业股.此外,预计融资融券业务将迎来大批参与者,再加上今年上半年有望推出的转融通,两融业务有望获得快速增长.(012)

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上海微调,内房飞升 /余少文

国企指数继续冲击12,000点,中国内地股市更在成交额急增至超过2,100亿元人民币下走高,或是上海市在房地产市场有宽松迹象,令股民憧憬地方政府的房地产政策已经开始微调,或可支持内房股带来强劲反弹.中国内地A股昨日中段突然急升,成交量增加至超过2,100亿元人民币,成为国企指数先跌後升动力,国指最後升133点或1.1%,收11,823点,是6个半月以来最高收市价,内房股再成为指数上升动力.虽然部分外资行近期下调部分内房股投资评级,也有券商维持内房股减持评级,但内房股昨日全线上扬,绿城中国(3900.HK)、合富辉煌(0733.HK)等升幅超过10%,似乎无惧券商看淡.相信是因为上海房管局表示,去年初的楼市限购政策,已明确指出上海籍居民家庭的概念,是指具有上海常住户口,包括持有上海长期居住证连续三年以上的居民家庭,可以跟上海户籍居民一样,已有一套房的,可以再买一套,不存在放松或改变问题.

即外地户籍居民,只要获上海居住证三年便可跟上海籍居民一样买两套房.只是中国内地媒体翻查去年文件,指出文件并没有文字解释何谓户籍居民家庭,也没有明确指出长期居住满三年的外地户籍居民可享受上海户籍居民等同的购房资源.更甚的是上海地产代理也表示,对於居住上海三年可买两套房的规定并不知情,反映当地居民普遍相信上海户籍居民概念并不包括住满三年以上的外地户藉居民.由於中国内地部分细城市曾自行宽松房地产政策而遭中国打压,故身为直辖市的上海突然作出相关解读,似乎在政策文件的字里行间找灰色地带,自然令人猜想上海透过灰色地带来微调房地产政策.当然,上述规定未必可以大量增加上海房地产成交,惟可作为一个微调讯号,同时不会违反中国继续调控房地产的要求.

其实,国家统计局近日公布1月70个大中城市住宅销售价格变动情况,价格环比下跌有48个,但对比去年同期则只有15个城市下跌.路透综合70个大中城市数字後,新建住宅销售价格同比上升0.5%,连续6个月升幅下滑,如对比上月价格环比则连续4个月下跌,反映房地产市场正朝中国的调控步伐发展.中国内地楼市过去一年多的调控,不少城市的卖地收入下降,北京和上海亦下调今年土地收入预算,北京下调30%至900亿元人民币,上海今年预算1,250亿元人民币,是去年的84%.中国内地券商指出,今年1月全国300城市土地出让金收入896亿元人民币,同比减少67%,会对地方财政带来压力,相信是部分城市想宽松调控政策的原因.(010)