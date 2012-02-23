〔香港个股〕瑞安房地产增发7,500万美元优先票据,筹资额增至4.75亿美元

路透香港2月23日电----中国房地产商--瑞安房地产(0272.HK)宣布,增发7,500万美元的三年期优先票据,年息率亦为9.75%;连同此前发行的票据,筹资总额增至4.75亿美元.

有关票据由瑞安房地产的全资附属公司Shui On Development发行,瑞安房地产提供担保.法国巴黎银行(BNPP.PA)、德意志银行(DBKGn.DE)、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)及瑞银UBSN.VX(UBS.N)作为初始购买人及联席账簿管理人.

另一方面,香港信报引述瑞安房地产董事总经理兼财务总裁尹焰强称,公司计划将旗下商业房地产分拆在香港上市,并正与投资银行、会计师及律师等进行讨论,但目前当未提文上市申请.

瑞安房地产发言人表示,不对报导作出评论.

瑞安房地产周四早盘中段涨1.23%,报3.3港元;过去一个月累计升10.8%.(完)

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