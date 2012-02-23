〔香港个股〕瑞安房地产增发7,500万美元优先票据,筹资额增至4.75亿美元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月23日电----中国房地产商--瑞安房地产(0272.HK)宣布,增发7,500万美元的三年期优先票据,年息率亦为9.75%;连同此前发行的票据,筹资总额增至4.75亿美元.
有关票据由瑞安房地产的全资附属公司Shui On Development发行,瑞安房地产提供担保.法国巴黎银行(BNPP.PA)、德意志银行(DBKGn.DE)、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)及瑞银UBSN.VX(UBS.N)作为初始购买人及联席账簿管理人.
另一方面,香港信报引述瑞安房地产董事总经理兼财务总裁尹焰强称,公司计划将旗下商业房地产分拆在香港上市,并正与投资银行、会计师及律师等进行讨论,但目前当未提文上市申请.
瑞安房地产发言人表示,不对报导作出评论.
瑞安房地产周四早盘中段涨1.23%,报3.3港元;过去一个月累计升10.8%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。