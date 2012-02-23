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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 17:17 BJT

〔表格〕香港合和实业2011/12年度中期净利按年微降1.3%,为18.25亿港元

路透香港2月23日电---香港合和实业有限公司(0054.HK)宣布,截至2011年12月31日止六个月业绩报告如下(以百万港元为单位):

2011/12年度中期 2010/11年度同期

每股盈利(港元) 2.08 2.11

每股股息(港元) 0.45 0.45

净利 1,824.96 1,849.48

营业额 587.12 723.42

截止过户日期 3月9日

发放股息日期 3月15日

注:合和实业从事房地产及基建投资.若撇除期内投资物业的公平值变动,则其中期核心净利为6.62亿港元,较上年同期5.79亿港元增加14%.(完)

浏览合和实业其他新闻,请点选[0054.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布於香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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