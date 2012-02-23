〔离岸人民币〕宝钢再度发行29亿元点心债,息率皆高於上次--IFR(更新版)

(新增最终定价和认购情况)

路透2月23日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大钢厂之一的宝钢集团再次现身点心债市场,发行29亿元人民币债券。

该债券包括5亿元人民币两年期、9亿元人民币三年期和15亿元人民币五年期，最终息率分别为3.25%、3.675%和4.15%.

上述各年期债券分别录得17亿元、26亿元和40亿元申购量.

宝钢集团委托中国银行(3988.HK)(601988.SS)担任该Reg S点心债券的簿记管理人。新发行将用尽国务院和国家发改委批准的65亿元离岸人民币债券发行额度的余额。

该公司11月时首发点心债，筹资36亿元人民币，当中包含两年期10亿元人民币、三年期21亿元人民币、以及五年期5亿元人民币，息率分别为3.125%、3.50%和4.375%。

与上次相同，新债券含有控股权改变条款，如果国资委在宝钢的持股减少至50%或更低，债券持有人可将债券以101%的价格回售给发行人。

宝钢是经国家发改委批准，中国内地注册非银行企业的首家点心债券发行人。旗下有上市公司宝钢股份(600019.SS).

宝钢已获得穆迪／标普／惠誉等评级机构A3／A／A-的发行人评级。(完)

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