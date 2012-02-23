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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 16:01 BJT

〔投行观点〕摩根大通首评新华保险H股为"中性",目标价每股38港元

路透香港2月23日电---投行摩根大通发布报告,首度给予中国新华人寿保险(1336.HK)(601336.SS)H股"中性"的投资评级,目标价每股38港元,较现水平约有7%升幅.

报告并称,将新华保险A股评级定为"中性",目标价每股27元人民币.

报告指出,随着资本水平提升以及股东和管理层稳定後,公司的经营状况得以扭转,不过经营环境仍然面临挑战.

"除非去年下半年业绩表现强劲,否则按目前的估计来看,短期难以获进一步调升."摩根大通分析师陈宝铃在报告中称.

新华保险於去年12月中在香港和上海挂牌上市,共集资约18亿美元.H股发行价为28.5港元,A股发行价23.25元人民币.

其H股周四尾盘跌0.84%,报35.5港元;A股则收涨1.28%,报30.96元人民币.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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