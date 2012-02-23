〔投行观点〕摩根大通首评新华保险H股为"中性",目标价每股38港元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月23日电---投行摩根大通发布报告,首度给予中国新华人寿保险(1336.HK)(601336.SS)H股"中性"的投资评级,目标价每股38港元,较现水平约有7%升幅.
报告并称,将新华保险A股评级定为"中性",目标价每股27元人民币.
报告指出,随着资本水平提升以及股东和管理层稳定後,公司的经营状况得以扭转,不过经营环境仍然面临挑战.
"除非去年下半年业绩表现强劲,否则按目前的估计来看,短期难以获进一步调升."摩根大通分析师陈宝铃在报告中称.
新华保险於去年12月中在香港和上海挂牌上市,共集资约18亿美元.H股发行价为28.5港元,A股发行价23.25元人民币.
其H股周四尾盘跌0.84%,报35.5港元;A股则收涨1.28%,报30.96元人民币.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。