〔香港个股〕东方海外上调大西洋航线运费,每箱加320-400美元

路透香港2月23日电---香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司(0316.HK)宣布,将上调大西洋航线的运费320-400美元.为一周内第二次宣布上调运费.

东方海外在公司网页宣布,由4月1日起上调大西洋航线的运费,其中20尺长的货柜每箱运费上调320美元,而40尺货柜每箱运费上调400美元.

此前调价涉及所有往来西岸和东岸至欧洲、加拿大,以及美国经加拿大港口的航线,并适用於所有乾散货和冷冻货物.

东方海外上周五(17日)公布,调高北欧至亚洲航线运费,由3月15日起将每个货柜上调200美元,因目前有关航线的运费水平持续低於基本营运成本或运输成本.此前,该航线运费已於2月15日每货柜调高200美元.

今年以来,东方海外亦先後宣布上调包括东北亚至澳洲、亚洲至欧洲、印度/巴基斯坦/中东至北欧的航线运费.

东方海外周四早盘收低3.06%,报50.7港元,过去一个月及三个月,该股分别涨逾19%和50%. (完)