〔香港个股〕东方海外上调大西洋航线运费,每箱加320-400美元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月23日电---香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司(0316.HK)宣布,将上调大西洋航线的运费320-400美元.为一周内第二次宣布上调运费.
东方海外在公司网页宣布,由4月1日起上调大西洋航线的运费,其中20尺长的货柜每箱运费上调320美元,而40尺货柜每箱运费上调400美元.
此前调价涉及所有往来西岸和东岸至欧洲、加拿大,以及美国经加拿大港口的航线,并适用於所有乾散货和冷冻货物.
东方海外上周五(17日)公布,调高北欧至亚洲航线运费,由3月15日起将每个货柜上调200美元,因目前有关航线的运费水平持续低於基本营运成本或运输成本.此前,该航线运费已於2月15日每货柜调高200美元.
今年以来,东方海外亦先後宣布上调包括东北亚至澳洲、亚洲至欧洲、印度/巴基斯坦/中东至北欧的航线运费.
东方海外周四早盘收低3.06%,报50.7港元,过去一个月及三个月,该股分别涨逾19%和50%. (完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。