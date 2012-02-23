〔港股业绩〕国泰君安国际去年净利同比增长15%,受贷款及融资活动带动

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月23日电---中国大型券商国泰君安证券旗下香港子公司--国泰君安国际(1788.HK)周四公布,去年度净利同比增长15%,主要受贷款及融资活动带动,利息收入显着增长.
该公司的公告显示,2011年1-12月的净利为2.88亿港元,上年同期则为2.5亿港元;每股盈利为0.175港元,拟派发末期股息每股0.06港元.
国泰君安表示,去年来自贷款及融资活动的利息收入按年增长112%,惟资产管理以及经续业务的收入下降.而集团持续提高营运效率,使成本对收入比率由2010年的56.2%减至2011年的53%.
去年,香港市场整体成交额增加1.48%,但其中股票产品成交额减少3.3%,衍生认股权证的整体成交额亦下跌2.3%,只有可收回牛熊证的成交额增加29%.
"今年在扩大业务方面将遇到挑战,因欧洲债务问题尚未解决,环球经济复苏仍未明朗,预期中国将继续采取宏观调控措施."国泰君安并称,不过预期今年孖展融资及有抵押借贷业务需求仍然殷切.
该股周四收升5.83%,报2.54港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。