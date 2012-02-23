〔港股业绩〕国泰君安国际去年净利同比增长15%,受贷款及融资活动带动

路透香港2月23日电---中国大型券商国泰君安证券旗下香港子公司--国泰君安国际(1788.HK)周四公布,去年度净利同比增长15%,主要受贷款及融资活动带动,利息收入显着增长.

该公司的公告显示,2011年1-12月的净利为2.88亿港元,上年同期则为2.5亿港元;每股盈利为0.175港元,拟派发末期股息每股0.06港元.

国泰君安表示,去年来自贷款及融资活动的利息收入按年增长112%,惟资产管理以及经续业务的收入下降.而集团持续提高营运效率,使成本对收入比率由2010年的56.2%减至2011年的53%.

去年,香港市场整体成交额增加1.48%,但其中股票产品成交额减少3.3%,衍生认股权证的整体成交额亦下跌2.3%,只有可收回牛熊证的成交额增加29%.

"今年在扩大业务方面将遇到挑战,因欧洲债务问题尚未解决,环球经济复苏仍未明朗,预期中国将继续采取宏观调控措施."国泰君安并称,不过预期今年孖展融资及有抵押借贷业务需求仍然殷切.

该股周四收升5.83%,报2.54港元.(完)

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