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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 16:51 BJT

〔表格〕思捷环球11/12年度中期净利按年跌74%至5.55亿港元

路透香港2月23日电---思捷环球控股有限公司(0330.HK)周四宣布,截至2011年12月31日止中期业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　 　 　　　　 2011/12年度中期 2010/11年度中期

每股盈利(港元) 0.43 1.66

中期股息(港元) 0.26 1.00

净利 555 2,140

营业额　 16,699 17,693

截止过户日期 　 3月6-7日

发放股息日期 4月18日

注: 思捷拥有Esprit品牌,为服装、鞋履、配件制造及分销商.(完)

浏览思捷环球其他新闻,请点选[0330.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告及业绩声明,请查询:(here)

--记者 李珊珊; 审校 黄凯

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