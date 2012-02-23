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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 17:54 BJT

〔香港个股〕中国建材料2011年净利按年倍增,因销售及售价俱升

路透香港2月23日电---中国大型水泥商--中国建材(3323.HK)周四称,预计2011年度净利将按年上升100%以上,受惠水泥产品销量和平均售价增长较大.

公司的声明称,去年受益於水泥行业供求关系的持续改善,公司水泥板块的产品销量较2010年持续上升,产品平均售价亦较前一年度增长较大.

中国建材2010年度净利为33.7亿元人民币.其竞争对手包括安徽海螺(0914.HK)(600585.SS)、华润水泥(1313.HK)等.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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