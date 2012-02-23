〔香港新股〕克莉斯汀称今年没有调价压力,至2013年将展店至1,200间

路透香港2月23日电---中国首家上市的烘焙连锁业者克莉斯汀(1210.HK)周四表示,公司将以成本管控来因应原料成本上升的压力,今年产品将没有涨价的压力.公司并预期,至2013年店铺将拓展至1,200间,较去年底成长34%.

克莉斯汀今日在香港首次公开发行(IPO)上市,该股先前也曾寻求在台湾上市.主席罗田安表示,不排除未来在台湾第二上市.

在被问及如何因应原料上涨的压力时,罗田安称,"我们的产品量大,可以透过议价降低材料成本....毛利率会改善,今年没有调价的压力."

受到面粉、糖等原材料,以及人工、店租成本增加影响,克莉斯汀2010年毛利率降至50.5%,2008年时在56.4%,公司并在去年调高产品价格5-6%.

克莉斯汀今日收盘报1.61港元,较招股价1.6港元小升0.6%;大盘恒生指数.HSI跌0.78%.

罗田安还提到,收入增加以及生活步调加快,令中国内地烘焙市场具有庞大成长潜力.而对於食品安全要求提高,也令连锁店有更大发展空间.

"我们希望2013年可以开1,200间店铺."他称,而为了控管品质,现阶段都会以直营店的方式经营.

1993年进入中国市场的克莉斯汀,主要在长江三角洲地区经营面包、蛋糕以及月饼等糕点制作、销售.至2011年12月31日共有898间零售门店.

根据Euromonitor预估,2011-2013年间中国内地烘焙产品销售预计将由2010年的约969.67亿元人民币,2013年成长至1,403.21亿元,复合年增长率约为13.1%.

克莉斯汀此次共发行2.5亿股,共集资4亿港元.该股以招股区间1.6-2.22港元下限定价.[ID:nCH0097781](完)