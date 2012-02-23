〔香港个股〕中国动向预期去年净利率大跌,受累於存货额外拨备

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月23日电---中国运动服装品牌公司--中国动向(3818.HK)周四称,预期去年净利率大跌,主要受累於存货额外拨备以及在两家公司的权益投资公平价值下跌.
该公司的公告称,预期2011年度的净利率由2010年度的34.4%跌至3-5%,主要是去年底就集团持有的存货额外提拨存货拨备约2.1亿元人民币,以及在两家公司的权益投资公平价值下跌约2.4亿元人民币.
公司并称,预期去年度收入按年下跌约36%,主要因为减少向中国经销商的销售,以减轻经销商所累积的存货;而其他收入亦有所下降.
中国动向今日收跌2.6%,报1.5港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。