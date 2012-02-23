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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 19:31 BJT

〔香港个股〕中国动向预期去年净利率大跌,受累於存货额外拨备

路透香港2月23日电---中国运动服装品牌公司--中国动向(3818.HK)周四称,预期去年净利率大跌,主要受累於存货额外拨备以及在两家公司的权益投资公平价值下跌.

该公司的公告称,预期2011年度的净利率由2010年度的34.4%跌至3-5%,主要是去年底就集团持有的存货额外提拨存货拨备约2.1亿元人民币,以及在两家公司的权益投资公平价值下跌约2.4亿元人民币.

公司并称,预期去年度收入按年下跌约36%,主要因为减少向中国经销商的销售,以减轻经销商所累积的存货;而其他收入亦有所下降.

中国动向今日收跌2.6%,报1.5港元.(完)

欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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