〔港股业绩〕思捷中期表现远优预期,提振股价创14年最大单日升幅(更新版)

(新增细节,分析师看法及股价表现)

* 思捷中期净利远优预期,转型计划开端良好

* 北美业务不出售,寻求授权

* 股价飙升25%至五个月高点,并创14年最大单日升幅

记者 李珊珊/郭经伟

路透香港2月23日电---以"Esprit"闻名的香港最大衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周四再度跌破市场眼镜,交出远优预期的中期业绩,并带动股价飙升逾25%,创下1998年1月以来最大单日升幅.

市场人士指出,思捷展开"转型"後缴出的第一份成绩单,令市场对其计划有较多的信心.然而,因思捷主要市场--欧洲市场宏观经济仍不明,且营业额短期内难见回升,股价已相对较高.

"我们今天要送出一个讯息,就是转型如计划进行."思捷集团行政总裁Ronald van der Vis在业绩记者会上说.

东英金融分析师Daniel Wong也说,"(中期报告)给投资者较多的信心,未来可能可以期待开花结果."

思捷中午公告,2011/12年中期净利按年下降74%至5.55亿港元,但远优於市场预估的1.96亿港元.思捷并表示,经营溢利率达到4.7%,高於先前预估的全年1-2%.

受到半年报激励,思捷收盘逆市大涨25.04%至17.78港元,盘中触及17.84港元,为去年9月15日以来最高,当天思捷公告年度净利大减98%,震惊市场并令股价暴泻近20%.

**营业额短期难回升**

巴克莱资本发布报告指出,虽然思捷上半年经营溢利率较预期好,但预计下半年营业额仍会呈现下滑,甚至未来12个月营业额难见回升.

"即便我们将较预期佳的经营溢利率反应进去,股价仍不便宜."巴克莱分析师Vineet Sharma说.

而思捷本身对於公司前景看法也较为谨慎,财务总监周福安说,"欧洲情况还不稳定,现时我们没有计划调整(去年9月时的)预测."

公司称,至2011年12月31日止六个月营业额为166.99亿港元,按年减少5.6%,与去年9月时预估一致;以本地货币计算营业额则按年减少10%.思捷指出,欧洲等宏观环境艰难、天气较预期和暖以及公司正进行批发渠道重组,令中期营业额下滑.

思捷先前表示,转型及重组等所需成本,将令2011/12年度全年营业额减少3-5%,经营利润率在1-2%.

在其他平价时尚品牌如瑞典Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、美国GAP(GPS.N)、拥有ZARA的西班牙Inditex(ITX.MC)以及日本Fast Retailing(9983.T)的优衣库(Uniqlo)等激烈竞争下,2011/12年中期已是思捷连续近四年来半年度净利衰退.

**北美3月底结束业务**

思捷还称,亏损中的北美业务仍按计划进行缩减,预计3月31日完成,届时店面及公司运作即会结束.然而,Ronald van der Vis表示,并不拟出售思捷,而是寻求合作夥伴,继续思捷的品牌,但没有时间表.

"我们正在积极找寻授权夥伴(licensing partners),我们对夥伴有严格的要求,希望能够继续保持思捷的品牌."他说.

思捷此前曾表示,若无法找到适合的经营夥伴,不排除关闭所有位於该区的业务.[ID:nCH0095127]

根据公告,欧洲地区仍是思捷最大市场,营收按年减少6.6%至130.92亿港元,占比达78%;亚太地区下滑1.8%至29.67亿港元,占比为18%;北美区则占4%.

至去年底,思捷零售店面共1,077家,扣除北美区,净增27家.

该公司去年9月揭露难看的财报之时也表示,将在四年内以180亿港元进行转型计划,期以在2014/15年重振品牌及盈利.不过,股价却一蹶不振,9月底达到10年来低点7.55港元.

而在跌深反弹,以及市场对其重组信心逐步建立下,思捷股价今年以来已反弹约77%.(完)

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