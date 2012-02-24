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货币新闻 | 2012年 2月 24日 星期五 15:42 BJT

〔香港新股〕阳光油砂IPO以招股价区间下限定价,每股4.86港元--消息

路透香港2月24日电---据一名熟知情况的消息人士周五对路透称,加拿大阳光油砂(2012.HK)香港IPO(首次公开发售)以招股价区间下限定价,为每股4.86港元.

按阳光油砂是次发售约9.233亿股股份计算,集资44.9亿港元(约5.79亿美元).

该公司此前设定招股价区间为每股4.86-5.08港元.(完)

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--编译 雷美珍; 审校 丁淑琴

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