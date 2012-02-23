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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 07:45 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月24日

路透香港2月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7553港元HKD=)

  美股道琼工业指数周四收高46.02,或0.36%,报12984.69点.因此前数据显示美国劳工市场处於复苏之中.

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  225.680   -0.93      46892            17.502       0.70
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   13.580    0.22      53306             4.213       0.06
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.370   -0.08     129659            81.229       0.04
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   47.040    1.14     138224            24.321      -0.12
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  150.300    0.28      58559            11.656       0.83
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  114.090    0.45      45147             8.848       0.55
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   45.340    0.35     285187            70.325       0.25
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   59.840   -0.13      35752             4.641      -0.41
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   18.410   -1.45     163386            14.278       0.26
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   24.330   -0.04      33634            18.869       0.05
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   25.530   -0.82      29444             4.950      -0.21
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.520   -1.58       9404             3.958       0.46
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   19.430   -0.72       6740             1.507     -49.94
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.740    0.37      44009             0.425      -1.17(完)

  --整理 黄运涛

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