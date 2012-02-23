《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月24日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7553港元HKD=) 美股道琼工业指数周四收高46.02,或0.36%,报12984.69点.因此前数据显示美国劳工市场处於复苏之中. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 225.680 -0.93 46892 17.502 0.70 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.580 0.22 53306 4.213 0.06 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 52.370 -0.08 129659 81.229 0.04 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 47.040 1.14 138224 24.321 -0.12 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 150.300 0.28 58559 11.656 0.83 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 114.090 0.45 45147 8.848 0.55 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.340 0.35 285187 70.325 0.25 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.840 -0.13 35752 4.641 -0.41 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.410 -1.45 163386 14.278 0.26 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 24.330 -0.04 33634 18.869 0.05 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 25.530 -0.82 29444 4.950 -0.21 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.520 -1.58 9404 3.958 0.46 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.430 -0.72 6740 1.507 -49.94 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.740 0.37 44009 0.425 -1.17(完) --整理 黄运涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。